Sokk Olaszországban – Felrobbantották a híres oknyomozó újságíró autóját

A robbantásos merényletet, amelyben senki sem sérült meg, számos más olasz közéleti személyiség is elítélte. Sigfrido Ranucci a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere.

Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.

Meloni, aki "súlyos megfélemlítésnek" nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival.

"Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk" - hangsúlyozta közleményében.

A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.

A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.

A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül. Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.

Fotó: Sigfrido Ranucci (Shutterstock)