Sokan meghaltak, több mint százan kórházba kerültek a Fülöp-szigeteken pancsolt likőrtől

Rokonoknak és párttársaknak osztogatnak pozíciókat az egri városházán - állítja a Fidesz frakcióvezetője. A város egyik alpolgármestere Mirkóczki Zita, a jobbikos polgármester Mirkóczki Ádám unokatestvére, a helyi vagyonkezelő EVAT Zrt. igazgatótanácsában pedig ott ül Eger második alpolgármesterének bátyja, Berecz Kálmán. Máig nem tett feljelentést Gajda Péter kispesti szocialista polgármester az őt érintő korrupciós ügy miatt - írja a Magyar Nemzet. Újabb politikai támadást indított az ellenzék és az ellenzék által előretolt PDSZ-elnök a Nemzeti alaptanterv ellen, most éppen azon keseregnek, hogy szerintük nem fog változni a NAT - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A valóság ezzel szemben az, hogy a kormány a közelmúltban elfogadta a NAT-tal kapcsolatos koncepcionális módosításokat, ezek a módosítások 2020. szeptember 1-jén lépnek életbe. Csúcsteljesítménnyel zárhatja az évet a magyar kiskereskedelem: a lakosság decemberi fogyasztása elérheti az 1200 milliárd forintot, jócskán meghaladva az előzetes várakozásokat - írja a Magyar Nemzet. A magas ingatlanárak miatt lakhatási célra is egyre inkább keresik a szuteréneket, amelyeket korábban jellemzően tárolóként hasznosítottak - írja a Magyar Hírlap. Euróban kifejezve az export értéke 6,8 százalékkal, az importé 4,1 százalékkal nőtt októberben - közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második külkereskedelmi becslését. Már az év elején eldőlhet marad-e az Európai Néppártban a Fidesz - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a pártcsalád által kijelölt „bölcsek”, a belga Herman van Rompuy, a német Hans-Gert Pöttering, illetve az osztrák Wolfgang Schüssel ekkor hozza nyilvánosságra vizsgálatának eredményét. Egy nagy balos átverési kísérlet része a Lengyelországot és Magyarországot érő jogállamisági kritikák - jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Bayer show-ban. Az európai országok meg fogják érezni az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők az északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök. Exit poll: Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába. Elektronikus levél bizonyítja, hogy a Fehér Ház Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő júliusi beszélgetése után visszatartotta a katonai segélyt Ukrajnától - közölte az amerikai NBC Tv. Meggyilkolták az Egyesült Államok afganisztáni kontingensének egyik katonáját, a támadást a tálibok vállalták magukra. Öt embert ítélt halálra egy szaúd-arábiai bíróság az emigráns ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása ügyében indított büntetőperben, további három vádlottra pedig összesen 24 év börtönbüntetést róttak ki. Peking nagyon fontos szerepet játszik a Korea-közi tárgyalásokban - jelentette ki Mun Dzse In dél-koreai elnök kínai hivatali partnerének, Hszi Csin-pingnek Pekingben, egyben kifejezte aggodalmát a Phenjan és Washington közt kiújult feszültség miatt. Kína több mint 850 termék importvámját csökkenti vagy eltörli januártól. Ítéletidő tombolt egész Olaszországban - ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret. Két rendőr és két migráns megsérült, amikor egy embercsempész autója belerohant egy rendőrségi járműbe Észak-Macedóniában. Legkevesebb tizennyolc rab életét vesztette egy hondurasi börtönben a foglyok közötti összecsapásban. Tizenegy ember meghalt, és több mint százan kórházba kerültek pancsolt likőr fogyasztása miatt a Fülöp-szigeteken. 558 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Eljárás indult egy 25 éves szír férfi ellen, aki kirabolt egy nőt az Andrássy úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 60 tűzoltó bevonásával eloltották az újbudai raktártüzet. Öt autó rohant egymásba a főváros XIII. kerületében lévő Dózsa György úton - senki nem sérült meg. Változik a vonatok és a Volán-járatok közlekedési rendje az ünnepi időszakban. A MÁV december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat. Osztrák jégkorongliga: EC-KAC (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 1:2 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - MHK 32 Liptovsky Mikulás (szlovák) 3:2; HK Dukla Michalovce (szlovák) - MAC Újbuda 5:2 Férfi kosárlabda NB I: OSE Lions - KTE-Duna Aszfalt 67:66; Sopron KC - Naturtex-SZTE-Szedeák 94:70 Női kosárlabda NB I: Aluinvent DVTK - TFSE-MTK 85:74