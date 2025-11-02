Keresés

Sokan meghaltak és eltűntek egy földcsuszamlásban Kenyában

2025. november 02., vasárnap 09:04 | MTI

Legkevesebb huszonegy ember meghalt, harmincan pedig eltűntek Kenya nyugati részén a heves esőzések okozta pénteki fölcsuszamlásokban - közölte szombaton a kenyai belügyminiszter.

Kipchumba Murkomen az X közösségi portálon azt írta, hogy szombaton felfüggesztették a mentési munkálatokat, de vasárnap folytatják.

A miniszter arra kérte az ideiglenes vízfolyások és földcsuszamlások által érintett övezetek lakóit, hogy utazzanak biztonságosabb helyekre.

Murkomen elmondta, hogy a huszonegy halotton és harminc eltűntön kívül huszonöt embert szállítottak kórházba helikopterrel Eldoret városába.

A kenyai vöröskereszt légifelvételein jelentős földcsuszamlások láthatók. A szervezet a kormánnyal együtt egyezteti a mentési műveleteket.

Tavaly az El Nino meteorológiai jelenséggel súlyosbított esős évszaknak katasztrofális következményei voltak Kelet-Afrikában: Kenyában, Tanzániában, Etiópiában és Ugandában.

