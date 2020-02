Sokan meghaltak egy dél-indiai buszbalesetben

Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés a börtönbiznisz megszüntetésére. Egy kormány akkor jár el helyesen, ha a kormányzását az emberek véleményére alapozza - mondta a közszolgálatért felelős államtitkár a börtönbizniszről a nemzeti konzultáció kapcsán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Tuzson Bence közölte: a börtönkörülményekről szóló nemzetközi egyezmények félreértelmezésének a következménye az, amikor kínzásra hivatkozva a rabok a cellák mérete miatt pert indíthatnak. Kevesebb, mint a felére csökkentette a Niedermüller Péter vezette önkormányzat az Erzsébetvárosban működő egyházak támogatását. Bencsik János kilépett a Jobbikból. „Ehhez az erkölcstelen és önpusztító politikához a továbbiakban nem vagyok hajlandó asszisztálni” – fogalmazott a politikus, aki ezentúl független országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. „A Jobbik tisztújító kongresszusán Jakab Péter és Gyöngyösi Márton politikai bosszúhadjáratot hirdetett mindazon jobbikos vezetők és munkatársak ellen, akik nem az ő csapatukat erősítették” - közölte Bencsik János. Jakab Péter, a Jobbik elnök nemrég a frakcióülésen azt mondta: a továbbiakban nincsen szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra, mert azok akadályozzák a baloldali szavazóknak való megfelelést. Jövő pénteken kell megjelennie Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselőnek a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ahol megkezdődik a hivatali visszaélés miatt ellene indított per - értesült a Magyar Nemzet. Az egyének és a társadalom érdekeit egyszerre szolgáló megoldásra van szükség a gyöngyöspatai iskolaügyben, ami a vélt, vagy valós képzésbeli hiányosságok pótlását jelenti az állam részéről - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter kifejtette, a gyöngyöspatai iskolaügyben érintett tanulóknak a hosszú távú, valódi segítséget az jelentené, ha olyan képzettséget szerezhetnének, amellyel jó eséllyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Fidesz: A kormánypártok azt javasolják, hogy mentesüljön a közterület-használati díj megfizetése alól a közérdekű, központi költségvetésből megvalósuló építési beruházások egy szűk köre. Július 1-jétől életbe lép a klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását - hangzott el az M1-en. Hulladékmentesítési pályázatot írt ki a kormány egyetemistáknak - jelentette be Boros Anita államtitkár. Január elsejei hatállyal 14%-kal nő a szociális szférában dolgozók fizetése, az intézkedés 84 ezer állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményben dolgozó embert érint - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Közel 210 millió forint értékben csaknem megduplázták a német nemzetiségi bölcsőde férőhelyeinek számát és új épülettel bővítették az idősek otthonát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Pécsváradon. Recskkel, megtört emberek sorsával szembenézni soha nem könnyű - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a recski kényszermunkatábor létesítésének 70. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen. Pozitív diszkriminációra van szüksége az őshonos kisebbségeknek az EU-n belül – mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hatvanmilliárd euró hiány keletkezett az Európai Unió büdzséjében az Egyesült Királyság kilépése miatt - közölte Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Tőkés László szerint a román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha az Európai Bizottsággal és Romániával szemben megnyert per után nem sikerülne összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez a szükséges egymillió aláírást. Lelőttek 10 embert a Frankfurt am Main melletti Hanau városban két helyszínen tegnap este - közölte a német rendőrség. Hajnalban holtan megtalálták a feltételezett tettest az apja otthonában. Benyújtotta lemondását Drazen Jelenic horvát legfőbb ügyész azt követően, hogy az igazságügyi miniszter távozásra szólította fel szabadkőműves társasági tagsága miatt. A szerb kormány migránspolitikája és a migránsok betelepítésének terve ellen gyűjt aláírásokat a Dveri nevű ellenzéki, bevándorlásellenes szerb párt. Kínában jelentősen csökkent az új koronavírus-megbetegedések száma. Szerda éjfélig 394 új fertőzöttet jelentettek, ami január 23.-a óta a legalacsonyabb érték. A regisztrált betegek száma ezzel 74 500 fölé emelkedett. Oroszország addig fenntartja a kínai állampolgárok beutazási tilalmát, amíg Kína nem enyhíti a koronavírus-fertőzés miatt bevezetett korlátozásait - közölte Tatyjana Golikova, a járvány elleni védekezésért felelős orosz miniszterelnök-helyettes. Legkevesebb 19-en meghaltak és több mint 20-an megsérültek a dél-indiai Tamilnádu államban egy főúton, mert egy utasokkal teli busz beleszaladt a vele szemben haladó teherautó úttestre zuhanó konténerjébe. Meg akarta ölni volt élettársát egy férfi Monoron – a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vettek két embert, miután holtan találtak zalaegerszegi lakásában egy férfit - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda BL: Flensburg-Handewitt (német) - MOL-Pick Szeged 34:26 Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Győri Audi ETO KC 28:35 A labdarúgó Magyar Kupában a legjobb nyolc közé jutott a Dorogi FC, a MOL Fehérvár FC, a ZTE FC, a Mezőkövesd Zsóry FC, a Paksi FC, a Puskás Akadémia FC, az MTK Budapest és a Budapest Honvéd. Balázs Attila negyeddöntőbe jutott a Rio de Janeiróban zajló, 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.