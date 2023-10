Sok esetben erőszakba torkollnak a palesztinok melletti demonstrációk

Megosztás itt:

A múlt hétvégén Izrael és a palesztin Hamász között kirobbant háborúra az egész világ szinte azonnal reagált. A diplomáciai, politikai, gazdasági és katonai lépések mellett beszédesek a társadalmi reakciók is.

Számos országban tömegmegmozdulásokat szerveznek a zsidó állam és a palesztinok mellett, illetve ellen. Miután a közel-keleti konfliktus több kényes kérdést is felvet, ezért a sajtó a legtöbb esetben ugyanakkor nem számol be a tüntetéseken bekövetkezett atrocitásokról. Nyugaton számos országban nem tudták megakadályozni a hatóságok a terrort támogató akciókat, és több helyen is összecsapások törtek ki.

Valamennyi kontinens, Európa szinte összes fővárosában, illetve több nagyobb településen is tömegek vonulnak utcára.

"Minden érintett fél számára szomorú, ami a közel-keleti országban zajlik. Rossz az izraelieknek és az araboknak egyaránt. Jó lenne, ha szépen élhetnénk, de ez nem így van sajnos. Izraelnek háború árán meg kell küzdenie a Hamásszal, és fel kell számolni” – nyilatkozta egy férfi.

Míg korábban a zsidó állam mellett demonstráltak, addig az utóbbi napokban egyre több palesztinpárti megmozdulást szerveztek, amelyek sok esetben erőszakba torkolltak.

Az osztrák fővárosában rendőrök igyekeztek féken tartani a Hamászt éltető tüntetőket, akik közül sokam az Allahu Akbar felkiáltással éltették a radikális szervezetet.

Madrid utcái is megteltek szabad Palesztinát éltető tüntetőkkel, de palesztin zászlókkal vonultak utcára több százan Münchenben és Berlinben. A bajor nagyvárosban a tömeg elnyomó, gyarmatosító, gyilkosoknak nevezte az izraelieket. A tüntetést végül a rendőrség feloszlatta.

Hamász-barát tüntetések voltak emellett még többek között Athénban, Milánóban és Hollandia több városában is, de a helyi sajtó nem mindenhol számolt be az eseményekről.

Szintén Izrael ellen és a Hamász mellett demonstráltak az afrikai és ázsiai arab országokban, Ausztráliában, Argentínában és az Egyesült Államokban, illetve Kínában is.

"Az elmúlt 75 évben etnikai tisztogatás zajlik ellenünk. Ez népirtás. Apartheid rendszerben élünk. Amikor pedig megvan az akarat arra vonatkozóan, hogy visszavágunk, akkor terroristának bélyegeznek meg bennünket" – nyilatkozta egy palesztin-amerikai nő.

Sajtóhírek a zsidó állam külügyminisztériumára hivatkozva arról számoltak be, hogy pénteken késsel rontottak rá a pekingi izraeli nagykövetség egyik alkalmazottjára egy bevásárlóközpontban.

A Budapestre tervezett Hamász melletti tüntetést a BRFK betiltotta arra hivatkozva, hogy az veszélyeztette volna a közbiztonságot, Magyarországon pedig nem is lehet terrorszervezet mellett tüntetni.