Sikolyok a csönd előtt címmel megrázó dokumentumfilm készült a Hamász túszok elleni kegyetlenkedéseiről + videó

Május közepén a Danube Institute rendezvényt tartott a Hamász által elkövetett szexuális bűncselekményekről. A rendezvény azonban nem a témája miatt kapott nagy sajtónyilvánosságot, hanem azért, mert palesztin-párti tüntetők zavarták meg. Az eseményen a felszólalók között volt Nicki törzsőrmester az IDF szóvivői egységének tagja, aki a Mandinernek elmondta: a támadás utáni káoszban még csak pletyka szintjén terjedt a hadseregben, hogy a terroristák nemcsak lemészárolták az embereket, hanem szexuális erőszak is történt. Az első megerősítését ennek azok a személyek adták, akik a holttestek azonosítását végezték a Shura katonai bázison. Sherly Sandberg dokumentumfilmje is megszólaltatja Shari Mendes izraeli önkéntest, aki október 7. után részt vett a holttestek azonosításában. „Hullazsákokkal voltak tele a folyosók, és soha nem tudtuk mit fogunk látni, mikor kinyitunk egyet, milyen atrocitások érték a testet. Ahogy egyre több embert azonosítottunk, kezdtünk rájönni, hogy a nőket nemcsak meggyilkolták.

A Hamász által a nők ellen elkövetett erőszak feltárásáról részletes nyomozást adott közzé a New York Times, az ENSZ előtt is elhangzott beszámoló, de így is tömegek kérdőjelezték meg a történteket. Sheryl Sandberg amerikai üzletasszony Izraelbe utazott és interjúkat készített a tanúkkal, amelyek alapján készült el a Screams Before Silence (Sikolyok a csönd előtt) című dokumentumfilm. A film szemtanúk és nyomozók segítségével mutatja be a borzalmakat: miként erőszakolták, gyalázták, csonkították, majd ölték meg nők tömegeit a terroristák október 7-én.

