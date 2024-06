Sikerült eloltani az Athén határában pusztító erdőtüzet

Megosztás itt:

A görög hatóságok tizenöt helikoptert, illetve repülőgépet, valamint tűzoltók százait vetették be a lángok megfékezésére a fővárostól nagyjából 20 kilométerre található sűrű erdőségben.

Az erdőtűz szombaton ütött ki egy olyan térségben, ahol hosszabb ideje nem volt csapadék, és hetek óta 35 Celsius-fokot is meghaladó hőhullám tombol. Szombaton ráadásul heves széllökések is voltak, amelyek a füstfelhőket a főváros felé fújták, ahol számos kerületben lehetett érezni az égett szagot, és hamu is hullott.

"A nehézségek még csak most kezdődnek. Folyamatosan aggódunk" - írta Micotákisz a Facebookon.

A tűzoltóság vasárnap közölte, hogy Közép-Görögország szinte minden régiójában tüzek ütöttek ki, ahogy több szigeten is; a legsúlyosabb a helyzet Szérifosz szigetén, ahol hat faluból is ki kellett ideiglenesen telepíteni az embereket. Szérifosz polgármestere az ERT közszolgálati rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy azt a tüzet is sikerült az éjszaka folyamán ellenőrzés alá vonni.

Athéntól keletre, Szúnion és a mintegy 90 kilométerre északra található Halkida településénél több kisebb erdőtűz is tombolt, s az ERT értesülése szerint több épület is a lángok martalékává vállt.

Az erdőtüzek térségében nincsenek turisztikai létesítmények - idézte az állami tévé a hatóságokat.

Meteorológusok szerint az országban az elmúlt tél volt a legmelegebb a feljegyzések kezdete óta, ami kedvez további erdőtüzek keletkezésének az idén.

Fotó: Shutterstock