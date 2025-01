Sikeres volt a infláció letörésére indított horvát bojkott - itt vannak a friss számok

Megosztás itt:

Ezekből egyértelműen látszik, hogy január 24-én átlagosan 53 százalékkal kevesebb kereskedelmi tranzakciót bonyolítottak le az országban, mint egy héttel korábban. A leglátványosabb csökkenés a műszaki cikkek területén volt, ott a forgalom több mint 60 százalékot esett vissza. De pénteken az éttermek látogatottsága is több mint 50 százalékkal csökkent.

Valamivel kisebb, de még igy is jelentős visszaesést regisztráltak az élelmiszerboltokban is, melyek kasszái 42 százalékkal kevesebb számlát állítottak ki a megszokottnál. A változás a vásárlások összegében is meglátszik, az ugyanis 36 százalékkal volt kisebb, mint az egy héttel korábbi pénteken. A fogyasztói szervezetek elégedettek az eredménnyel. Közös közleményük szerint a kezdeményezés elérte az első célját. Rá akartak ugyanis világítani arra, hogy az embereknek elegük van a folyamatos drágulásból. Addig viszont nem adják fel, amíg nem tudnak látványosabb eredményt is elérni, ezért újabb akciókat terveznek. A céljuk az áremelkedés megfékezése.

A horvát lapok beszámolói szerint a bojkottot némiképp beárnyékolja az a tény, hogy szombaton ismét ellepték az üzleteket a horvátok. Sokan ráadásul azt is most vásárolják meg, amit eredetileg pénteken terveztek. A kereskedők ezért több helyen is megerősített műszakkal indították a hétvégét. Érdemes továbbá megjegyezni azt is, hogy a tiltakozás napján sok határmentén élő horvát úgy döntött, hogy külföldön végzi el a napi bevásárlást.

Volt, aki a bojkott napján emelt árat

A horvát fogyasztók körében különösen nagy felháborodást keltett egy népszerű hazai üzletlánc, mely pont az országos bojkott napján drágított termékein. Az elsősorban a tengermelléken üzemelő hálózat boltjait ezért sokan duplán is bojkottálták.

