Sikeres tárgyalásokra készül a magyar küldöttség Washingtonban + videó

Orbán Viktor: "A mostani tárgyalási témák közül ez a legsúlyosabb a magyar családok, a magyar háztartások és a magyar vállaltok számára és itt nekem eredményt kell elérnem. - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök."

A kormányfő szerint ugyanakkor Donald Trump egy üzletember, akivel meg lehet egyezni. Orbán Viktor a közös érdekeken alapuló tárgyalásra számít az amerikai elnökkel. Ugyanakkor az orosz energiáról szóló kérdések belátásról kell hogy szóljanak.

Orbán Viktor: "Itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, vagy valami fajta szokatlan dolgot, hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankció rendszer amit bevetettek a legutóbb az orosz energiákra."