Semjén Zsolt: Mára elképesztő ellenszélbe kerültek a reagani gondolkodás premisszái

Steven F. Hayward, a Kaliforniai Egyetem professzora és a The Age of Reagan (Reagan kora) című könyv szerzője a volt elnököt egy igazi államférfinak nevezte, egy kifejezetten egyedi konzervatív vezetőnek, aki más volt, mint bárki abban az időben. Elmondása szerint a demokrácia és kommunizmus közötti különbséget a moralitás nézőpontjából közelítette meg, valamint a bel- és külpolitikára egységként tekintett.

Feladatunk nemcsak saját nemzetünk, de egész Európa érdekében is, hogy ezeket az értékeket ne csak magánemberi szinten, de a politikában és az államirányításban is őrizzük, mellettük a közügyek intézésében is hitet tegyünk – hangsúlyozta.

A miniszterelnök-helyettes, aki egyben a Ronald Reagan Emlékbizottság elnöke is, úgy fogalmazott, hogy nem pusztán nemes múltidézés a Ronald Reagan Emlékbizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös konferenciája, Ronald Reagannek a jövőt illetően is súlyos üzenete van, amely egyre aktuálisabb.

