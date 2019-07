Sebastian Kurz: von der Leyen jó jelölt a Bizottság élére, de a jelölés hajmeresztő

Az Európai Bizottságnak olyan vezetőre van szüksége, aki tiszteli a közép-európai országokat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a Kossuth rádióban. Rogán Antal kiemelte: a magyar kormányt a választók azzal bízták meg, hogy állítsa meg a bevándorlást, így az európai vezetők közül nem lehetett olyan személyeket jelölni, akik egyértelmű bevándorláspártiak. A magyarországi ellenzék Gyurcsányék vezetésével máris megkezdte az áskálódást saját hazájuk és a magyar emberek akarata ellen az Európai Parlamentben - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány júliustól újabb négy megyére, Csongrádra, Békésre, Somogyra és Baranyára is kiterjeszti a munkaügyi hivatalok hatékonyságát növelő reformprogramot - jelentette be Varga Mihály. Az élelmiszeripar a lakosság jólétét szolgálja - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A szaktárca vezetője hangsúlyozta: a kormány az élelmiszergazdaságot kiemelt ágazatként kezeli. A tavalyihoz hasonlóan az idén is ötmillió tonna búzatermés várható Magyarországon, ezzel pedig nemcsak az ország ellátása biztosított, de exportra is bőven jut a magyar gabonából - közölte Nagy István agrárminiszter. Májusban 6,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, amiben döntő szerepe van az autógyártásnak, feldolgozóiparnak - mondta Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1-en. A magyar nemzeti parkok 40 milliárd forintnyi pályázati lehetőséghez jutottak a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban, ezt a forrást természetvédelemre, illetve a parkok látványosságaira fordíthatják - mondta Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár. Magyarországnak nagy szüksége van az olaszországi Triesztben létesítendő tengeri kikötőre, ha fejleszteni akarja kapcsolatait - mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő az M1 műsorában. Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde helyére a Nemzetközi Valutaalap élén - mondta Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter. Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt - jelentette ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke a Welt am Sonntag c. lapnak. Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Partra szálltak a bevándorlók és menekültek Lampedusán a Mediterranea olasz civil szervezet hajójáról, amely Matteo Salvini belügyminiszter tiltásával dacolva kikötött a szigeten. Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban. Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, hogy nem blöff, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a Brexit feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Irán bejelentette, hogy megkezdi a megengedettnél magasabb fokú urándúsítást - közölte Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes. Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a ynet. Az afgán biztonsági erők legalább 8 tagját megölték és több mint 50 polgári személyt megsebesítettek tálib iszlamista fegyveresek, amikor gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak az afganisztáni Gazni tartományban. Több mint száz embert vettek őrizetbe Kazahsztánban kormányellenes tüntetéseken. A tiltakozók a befolyással bíró Nurszultan Nazarbajev volt elnök távozását követelték. Árokba futott, és felrobbant egy üzemanyag-szállító teherautó Oroszországban; a gépkocsi tartályán hét turista utazott, és közülük hárman meghaltak a balesetben Ismét tömegtüntetés volt Hongkongban a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen, a demonstráció ezúttal békésen zajlott - írja a South China Morning Post hongkongi lap. Az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Németország szárazföldi csapatokat küldjön Szíria északkeleti részére, hogy segítsenek az ott harcoló, kurd vezetésű milíciának az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. Gázrobbanás történt egy bevásárlóközpontban a floridai Plantation városában, legalább 20 ember megsérült - közölte az NBC amerikai hírtelevízió. Fának csapódott egy autó Győrújfaluban, egy ember meghalt. Egy kigyulladt autó oltása miatt leterelik a forgalmat Budapest felé az M7-e autópályáról Sóstónál, a 98. kilométernél a 7-es számú főútra - közölte a rendőrség. Négy autó ütközött Kapuvár és Vitnyéd között. A balesetben többen megsérültek, őket a mentők kórházba vitték - közölte a rendőrség. Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl egyes részeire, valamint Délkelet-Magyarországra az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétvégére lezárták a Szabadság hidat az autóforgalom elől. A francia triatloncsapat megvédte címét a Hamburgban megrendezett vegyesváltó-világbajnokságon. Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója bejutott a nyolcaddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében. HFL: Fehérvár Enthroners - Kijev Capitals (ukrán) 14:12 Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra párosa nyerte a nők versenyét a strandröplabda országos bajnokságon. Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar pilótája az első futamon ötödik, a másodikon pedig negyedik lett a gyorsasági kamion Eb Slovakiaringen.