Schöpflin: Illúzió az egységes európai nép

Kevesebb lesz az EP-képviselő a jövő évtől, de egyelőre nem lesznek páneurópai listák. Az Európai Parlament plenáris ülése megszavazta azt is, hogy csak olyan személy lehet az Európai Bizottság jövőbeni elnöke, aki valamelyik párt választási listáját vezette. A témát hamarosan tárgyalják az állam- és kormányfők is.

751-ről 705 főre csökken az Európai Parlament létszáma a 2019-es választások után. A britek távozását követően csak a felszabaduló helyek egy részét osztják szép, 26 széket megőriznek a későbbiekben csatlakozó tagállamok számára.

Egy új helyzetet hoz létre a brexit az Európai Unió számára, amelyet tükröznie kell a ház összetételének is. Ha egy tagállam a képviselőivel együtt elhagyja az EU-t, akkor ennek tükröződnie kell az EP összetételében is. Nemcsak arról van szó, hogy most egyes tagállamok alulreprezentáltságának problémáját tudjuk kezelni, hanem új helyeket nyitunk meg a jövőbeni csatlakozók előtt – mondta Danuta Hübner, az Európai Néppárt képviselője.

A képviselők között nagy vita alakult ki az úgynevezett transznacionális listákról. Egy javaslat értelmében jövőre olyan jelöltekre is lehetne szavazni, akik nem egy adott országhoz kötődnek, hanem páneurópai listán szerepelnek.

Illúzió azt hinni, hogy van egy egységes európai nép. Megkérdezték valaha is az európai embereket, hogy akarják-e, hogy őket transznacionális listákon képviseljék? Erre a válasz az, hogy nem – véli Schöpflin György, az Európai Néppárt képviselője.

Mások szerint azonban éppen így lehetne közelebb hozni a választókat a politikusokhoz.

Ha nem erősítjük Európa és a polgáraik közötti kapcsolatot, akkor a végén mindig az euroszkeptikusok és a populisták nyernek. A transznacionalista lista nem fogja elidegeníteni a polgárokat, hiszen a javaslat szerint mindenkinek két szavazata lesz, egyrészt szavazhat a saját, nemzeti listájára másrészt pedig a transznacionalista jelöltekre – mondta a Liberálisok frakcióvezetője, Guy Verhofstadt.

Végül a képviselők leszavazták ezt a javaslatot. Elfogadták viszont azt, hogy pártok listáinak első helyezettje egyben az Európai Bizottság elnökjelöltje is lesz, vagyis ezek egyike irányítja majd a bizottságot a következő öt évben. A tagállamok még hozhatnak ezzel ellentétes döntést, akkor azonban az Európai Parlament élni fog a vétójogával.