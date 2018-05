Schöpflin: Az EU saját maga miatt van veszélyben

A hiperliberális EU saját maga miatt van veszélyben - Schöpflin György fideszes EP-képviselő szerint. A Guardian a keresztény demokrácia magyarországi építéséről számol be. A szlovák miniszterelnök pedig a külföldieknek juttatott osztrák családi pótlék megvágását bírálja.

Az EU saját maga miatt van veszélyben - idézi az Express Schöpflin György fideszes európai parlamenti képviselőt. A politikus a beszámoló szerint hiperliberálisnak nevezte az Európai Uniót, amivel szemben Magyarország alternatívát kínál. Schöpflin úgy véli, az EU már nem tudja, milyen akar lenni, és teljesen megosztott. Mint mondta, aggódik is, hogy merre megy majd Európa a következő 5-10 évben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy keresztény demokrácia építéséről beszél Orbán Viktor - számol be a Guardian a magyar kormányfő terveiről. A szerző az általa keményvonalas jobbosnak nevezett Orbánnal kapcsolatban kiemeli: zsinórban harmadjára választották meg miniszterelnöknek, és erőteljes bevándorlás-ellenes üzenettel biztosította be a hatalmas kormánypárti győzelmet. Most pedig az lesz a fő célja az általa vezetett új kabinetnek - idézi a cikk Orbánt - , hogy megőrizze Magyarország biztonságát és keresztény kultúráját.