Schmidt Mária: Ma abban a geostratégiailag legyengített Európában élünk, amit az antant hatalmak száz évvel ezelőtt kialakítottak

A „fejlett” Nyugat a mai napig huszadik századi világháborús győzelmeit tekinti legitimációs alapjának. A Nyugat politikai gondolkodásában és a közbeszédben a győztes–vesztes felosztás száz év elteltével sem változott. Ezért mondta nemrég a török külügyminiszter, hogy az első világháború még nem zárult le, hiszen 1920 Párizsa még mindig érvényben van.

100 évvel ezelőtt a győztes nyugatiak homogén nemzetállammá kényszerítették a többnemzetiségű Magyarországot. Azt a Kárpát-medencét, ami évezreden keresztül Európa egyik legtarkább etnikumú területe volt. Mert akkorra Európa nyugati fele már homogén nemzetállamokból állt, míg nálunk együtt éltek az eltérő nemzetek, népek. Mára azonban fordult a kocka. Most a gyarmatosítások visszahatásaként ők váltak többnemzetiségűvé, és ezért 2015-ben előálltak azzal az ötletükkel, hogy mi is engedjünk teret a muszlim migrációnak, hogy mi is újra többnemzetiségűvé váljunk. Hiába, még mindig azt hiszik, hogy újra és újra megszabhatják nekünk, kivel éljünk együtt, és kivel nem.

Ma abban a geostratégiailag legyengített Európában élünk, amit az antant hatalmak száz évvel ezelőtt kialakítottak.

Ma az egész világban a nacionalizmus az X-faktor. Kína, Oroszország, Afrika, India, az egész türk- és muszlim világ nemzeti szuverenitása megerősítésén, nemzeti érdekei képviseletén munkálkodik. Egyetlen kivétel van: az Európai Unióés azon belül is az elnemzetlenített németek. Az Európai Unió birodalomként tekint magára és úgy is próbál viselkedni. A bökkenő csak az, hogy birodalmi létének elismertetéséhez semmilyen eszközzel nem rendelkezik. Nincs közös hadserege, nincs közös valutája, pénzügye, külpolitikája. Tagjainak egy része továbbra is nemzetállamnak tekinti magát és nem akar egy ilyen pszeudó birodalomban felolvadni. Birodalmi ambícióit mindenekelőtt önjáróvá vált bürokráciája táplálja. Az USA pedig kényelmi szempontból támogatja. A birodalommá való átalakulástól az Európai Unió mai vezetői azt remélik, hogy elodázhatják annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy mik az Unió érdekei, és azokat hogyan kellene képviselniük.

Európa úgy akar birodalommá alakulni, hogy az elmúlt harmincöt évben még a Nyugat és Kelet között húzódó szakadékot sem volt képes átjárhatóvá tenni.

Fotó: Látószög blog