Schäuble: Titkosszolgálat állhat az Ibiza-ügy mögött

Múlt pénteken került nyilvánosságra az az Ibizán készült videórészlet, amelynek nyomán lemondásra kényszerült az osztrák alkancellár.

Heinz-Christian Strachét egyik bizalmasa, Johann Gudenus akkori bécsi alpolgármester hívta el a spanyol szigetre. Gudenus ismerkedett meg ugyanis azzal a nővel, aki Igor Makarov orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát.

A korábbi alpolgármester elmondta: 2016-ban a családja el akart adni egy birtokot. Ekkor került kapcsolatba egy bécsi ügyvéddel, aki ismerőseként mutatta be a nőt.

Először az ügyvéd bécsi irodájában találkoztak, ahol megjelent Igor Makarov orosz oligarcha unokahúgaként bemutatkozó nő is mint lehetséges vevő. Fizetőképességének bizonyítékaként a jogi képviselő egy olyan dokumentumot is megmutatott Gudenusnak, amely szerint a lett állampolgárságú nő már letétbe is helyezett nála egy nagyobb összeget.

A találkozón részt vett egy férfi is, aki azt mondta, hogy egy müncheni magánnyomozó iroda munkatársa.

Gudenus ezután többször is egyeztetett velük. Az egyik beszélgetés során megemlítette, hogy a nyáron Strachéval Ibizán szeretnének pihenni. Erre a férfi és a nő azt válaszolták, hogy véletlenül akkor pont ők is a szigeten lesznek.

Ezért találkoztak 2017 júliusában egy ibizai villában, ahol - mint utólag kiderült - a hét órás beszélgetésüket végig kamerák rögzítették.

A felvételek kiszivárogtatása után felbomlott a kormánykoalíció és szeptemberre előrehozott választásokat írtak ki.

A kancellárnak azonban ez sem volt elég. Kurz arra törekedett, hogy eltávolítsa a hatalomból az illegális bevándorlás elleni kemény fellépésével elismertséget szerzett szabadságpárti belügyminiszter is, ezért kérte Herbert Kickl felmentését az elnöktől. A korábban baloldali Zöld párt színeiben politizáló államfő szinte azonnal eleget tett Kurz kezdeményezésének. A második osztrák köztársaság történetében először fordult elő, hogy az államfő menesztett egy tárcavezetőt.Ezután az FPÖ miniszterei bejelentették lemondásukat.

Az elnök azt kérte a kancellártól, hogy javasoljon új, szakértő miniszterjelölteket, hogy a velük folytatandó konzultáció után kinevezhesse őket.

Alexander Van der Bellen osztrák államfő televíziós beszédében arra kérte a lakosokat, hogy a botrány ellenére se forduljanak el a politikától és vegyenek részt a vasárnapi európai parlamenti választásokon.

Wolfgang Schäuble, a német parlament elnöke szerint több jel is arra utal, hogy jól megszervezett titkosszolgálati akció volt az alkancellárról készült felvétel.

Az továbbra sem világos, ki adott megbízást a videó elkészítésére. A botrányos képsorokat kiszivárogtató német lapok nem árulták el, hogy fizettek-e érte.

A Die Presse úgy tudja: az Ibizán készült felvételeket korábban több embernek felajánlották már. Ebben is szerepe lehetett a bécsi ügyvédnek is, aki két alkalommal is próbálkozott ezzel. A jogi képviselő arra kérdésre, hogy miért csapta be Gudenust és miért akarta eladni a leleplező videót, annyit válaszolt: köti a titoktartás.

Hír TV