Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

2025. november 10., hétfő 21:38 | MTI
börtön Nicolas Sarkozy szabadulás

A börtönben eltöltött kevesebb mint három hét után fellebbezése eredményeként szabadlábra helyezték hétfőn Nicolas Sarkozyt. A volt francia elnököt bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt ítélték öt évi börtönbüntetésre a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben..

  • Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

A volt elnök a bíróság tájékoztatása szerint nem hagyhatja el Franciaországot, és nem léphet kapcsolatba a büntetőügyében szereplő személyekkel, így a többi vádlottal és a tanúkkal, továbbá megtiltották számára azt is, hogy kapcsolatba lépjen Gérald Darmanin igazságügyi miniszterrel, akivel jó a személyes viszonya.

Ügyében a fellebbviteli tárgyalás várhatóan tavasszal kezdődik el.

Hétfői meghallgatása során Sarkozy - aki videókonferencián, akkor még a börtönből jelentkezett be - ismét hangoztatta ártatlanságát.

"Sosem hittem volna, hogy 70 évesen megtapasztalom, milyen a börtön; rám kényszerítették, én pedig átéltem. Nehéz, nagyon nehéz"

- jelentette ki, de köszönetet mondott a börtön személyzetének, amely, mint mondta, "átsegítette ezen a szörnyűségen".

A volt államfő beszélt arról is a bíróságnak, hogy sosem kért semmiféle pénzügyi segítséget a Líbiát 1979-től 2011-ig diktatórikus eszközökkel irányító Moammer Kadhafitól.

Nicolas Sarkozy leszögezte:

"soha nem ismernék be olyasmit, amit nem követtem el".

A francia jog általános szabályként írja elő a szabadlábra helyezést a fellebbezésig, a fogva tartást pedig csak azok esetében alkalmazzák, akiket a bíróság veszélyesnek minősít vagy akikről feltételezhető, hogy elhagyják az országot.

Sarkozy ügyvédje, Christophe Ingrain elmondta: jelenleg a legfontosabb feladat a fellebbezési tárgyalásra való felkészülés.

Jean-Michel Darrois, Sarkozy egy másik jogi képviselője hangsúlyozta, hogy bár védence "erős, robusztus ember", a börtönélet "nagy szenvedést és fájdalmat" okozott neki.

Sarkozyt szeptember 25-én ítélték börtönbüntetésre, a bíróság pedig mellékbüntetésként öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Az ítélet szerint az exelnök bűnszervezetben való részvételben vétkes, azonban nem találták bűnösnek közpénzzel való visszaélés, a passzív korrupció és a törvénytelen kampányfinanszírozás vádpontjaiban.

Fotó: Carla Bruni-Sarkozy, Nicolas Sarkozy volt francia elnök felesége távozik egy párizsi bíróságról, amely az egykori államfő szabadlábra helyezéséről döntött 2025. november 10-én. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

 



