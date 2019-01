Sargentini is tüntet a magyar kormány és Orbán Viktor ellen

2019. JANUÁR 7., HÉTFÕ ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓT HIRDETETT JANUÁR 19-RE A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ELNÖKE A BUDAPESTI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN SZOMBATON. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN TÜNTETTEK ELLENZÉKI PÁRTOK ÉS SZAKSZERVEZETEK SZOMBATON SZOLNOKON ÉS DEBRECENBEN. KOCSIS MÁTÉ: A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEKEN OLYAN SZERVEZETEK IS RÉSZT VESZNEK, AMELYEK TAGJAI FENT VANNAK SOROS GYÖRGY FIZETÉSI LISTÁJÁN KOSSUTH RÁDIÓ. A FIDESZ SZERINT A SZOMBATI ELLENZÉKI TÜNTETÉSEK MÁR SOROS GYÖRGY EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁNAK A RÉSZEI. KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ. KÖVÉR LÁSZLÓ: ÉPÍTÕK ÉS ROMBOLÓK PÁRHARCA KÍSÉRI VÉGIG A MAGYAR TÖRTÉNELMET MONDTA A HÁZELNÖK LENTIBEN A TELEPÜLÉS VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁN. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: A KORMÁNY FONTOS FELADATA A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ERÕSÍTÉSE MONDTA BONYHÁDON, A MADÉFALVI VESZEDELEM 255. ÉVFORDULÓJÁN. CSATH MAGDOLNA: TOVÁBB NÕTT A VERSENYPIACON FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA MAGYARORSZÁGON, A KÖZMUNKÁBAN DOLGOZÓK KÖZÜL EGYRE TÖBBEN TALÁLNAK MUNKÁT - MONDTA A KÖZGAZDÁSZ AZ M1-EN. MKPK: MA VÍZKERESZT, JÉZUS MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE VAN, A KATOLIKUS EGYHÁZBAN PARANCSOLT ÜNNEP, EZÉRT A HÍVEKNEK KÖTELEZÕ SZENTMISÉN RÉSZT VENNIÜK. ÖSSZEVONT FRAKCIÓÜLÉSRE KÉSZÜL A FIDESZ ÉS A KDNP FEBRUÁRBAN MAGYAR IDÕK. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT TART ÉVÉRTÉKELÕT. A FRAKCIÓÜLÉS FÕ TÉMÁI AZ EP-VÁLASZTÁS KAMPÁNYA, A TAVASZI TÖRVÉNYALKOTÁSI PROGRAM ÉS A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉS. SZTRÁJKOT HIRDETTEK HÉTFÕ REGGELRE A KÉT BERLINI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE. A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓINAK MUNKABESZÜNTETÉSE MIATT SZÁMOS JÁRATOT, KÖZTÜK EGY BUDAPESTIT IS TÖRÖLTEK. KÖNNYGÁZZAL OSZLATTA A FRANCIA RENDÕRSÉG PÁRIZSBAN A SÁRGAMELLÉNYESEK SZOMBATI TÜNTETÉSÉT. A BFMTV FRANCIA TELEVÍZIÓS CSATORNA ÚGY TUDJA, 18 AKTIVISTÁT ÕRIZETBE VETTEK A HATÓSÁGOK. ISMÉT TÖBB EZRES TÜNTETÉST TARTOTTAK BELGRÁDBAN, ÉS MÁR MÁSIK NÉGY SZERB VÁROSBAN IS TILTAKOZTAK ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK ÉS A KORMÁNY ELLEN SZOMBATON. TIZENHÁROM SZABADULÓSZOBÁT ZÁRTAK BE LENGYELORSZÁGBAN A PÉNTEKI, ÖT HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ TRAGÉDIA NYOMÁN. SZOLIDARITÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ UNIÓS VEZETÕKET A PÁPA VÍZKERESZT ALKALMÁBÓL, A TÖBB MINT KÉT HETE MÁLTÁNÁL, MENTÕHAJÓKON REKEDT 49 BEVÁNDORLÓ IRÁNT. THERESA MAY: A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ELLENZÕI ÁLLJANAK ELÕ ALTERNATÍV MEGOLDÁSSAL. AZ AMERIKAI ELNÖK AKÁR ÉVEKIG IS HAJLANDÓ FENNTARTANI A KORMÁNYZATI LEÁLLÁST, HA NEM SIKERÜL MEGEGYEZNI A KÖLTSÉGVETÉSRÕL. 3 EMBER MEGHALT, 4 MEGSEBESÜLT EGY KALIFORNIAI BOWLINGPÁLYÁN KITÖRT LÖVÖLDÖZÉSBEN. ÕRIZETBE VETTEK EGY OROSZ ÁLLAMPOLGÁRT AZ AMERIKAI HATÓSÁGOK AZ ÉSZAK-MARIANA-SZIGETEKEN. A FÉRFIT PÉNZMOSÁSSAL ÉS AZZAL VÁDOLJA A FLORIDAI ÜGYÉSZSÉG, HOGY ILLEGÁLISAN AKART KATONAI ESZKÖZÖKET EXPORTÁLNI OROSZORSZÁGBA. IRÁNI HÍRÜGYNÖKSÉG: IRÁN ÉS OROSZORSZÁG KÖZÖS HADITENGERÉSZETI GYAKORLATRA KÉSZÜL A KASZPI-TENGEREN. LEZÁRTAK TÖBB STRANDOT VASÁRNAP AZ AUSZTRÁLIAI QUEENSLAND ÁLLAMBAN, MIUTÁN CSAKNEM EZER EMBER SZORULT ORVOSI ELLÁTÁSRA MEDÚZACSÍPÉS MIATT. ERÕS, HETES FOKOZATÚ FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, TERNATE SZIGETÉTÕL 173 KILOMÉTERRE ÉSZAK-ÉSZAK-NYUGATRA. A KISKUNSÁGI-FÕCSATORNÁBA ZUHANT EGY AUTÓBUSZ TASS HATÁRÁBAN PÉNTEKEN, A BALESETBEN NÉGY EMBER MEGSÉRÜLT. JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA KÉT MIGRÁNS CSONGRÁD MEGYÉBEN, A RENDÕRÖK AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. KIRABOLTAK EGY MÁRIAPÓCSI BENZINKUTAT SZOMBAT DÉLUTÁN, FÉL ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT TETTEST. TÖBB KM-ES TORLÓDÁS ALAKULT KI AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN A HEGYESHALMI HATÁRÁTKELÕHELYEN MEGNÖVEKEDETT FORGALOM MIATT SZOMBATON. NAV: TÖBB MINT 22 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ CIGARETTÁT FOGLALT LE A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL EGY UKRÁN FÉRFITÓL ZÁHONYBAN.