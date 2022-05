Sanghajban június elején feloldják a vesztegzárat

Megosztás itt:

A vesztegzár feloldásával a járvány szempontjából alacsony kockázati besorolás alá eső lakónegyedekben élők számára ismét engedélyezik a szabad közlekedést június 1-jétől. A város lakóit azonban továbbra is arra kérik, hogy kerüljék a gyülekezést. Sanghaj vezetése emellett a védőoltások felvételét tanácsolta mindenkinek. Szerdai kezdettel megkezdődhet a városban a tömegközlekedés "alapszintű működése", és újra közlekedhetnek a személyautók és személyfuvarozók is. Az enyhítések egyelőre nem vonatkoznak azokra a területekre, amelyeknek a kockázati besorolása továbbra is magasabb. A teljes visszaállás a megszokott életmenethez, valamint a termelés normális rendjéhez korábbi közlések szerint június végéig is eltarthat a városban.

Sanghajban vasárnap 6 új Covid-19-es beteget és 61 panaszmentes vírushordozót azonosítottak. A város vezetése vasárnap akciótervet ismertetett, melyet a gazdaság járvány utáni helyreállásának elősegítésére dolgoztak ki. Az 50 pontos intézkedéscsomag nyolc szektort fed le, és elsődleges célja a vállalkozásokra nehezedő nyomás enyhítése, az újranyitás rendjének fenntartása, a kereskedelem és a beruházások stabilizálása, valamint a fogyasztás ösztönzése. Az akcióterv nagyobb pénzügyi segítséget ígér a járvány sújtotta ágazatoknak egyebek mellett adó- és járulékcsökkentések, valamint a bérleti díjakkal kapcsolatos segítőintézkedések alkalmazásának meghosszabbítása révén.

A kínai fővárosban eközben a hatóságok szintén úgy értékelték, hogy a járványhelyzet ellenőrzés alá került. Pekingben vasárnap 8 új Covid-19-es megbetegedést és 4 tünetmentes fertőzöttet azonosítottak. A városban a napi esetek csökkenésének tükrében enyhítettek egyes korlátozásokat: az alacsony kockázati besorolású területeken engedélyezték egyes áruházak, mozik és edzőtermek újranyitását, jóllehet csak a kapacitásuk felén üzemelhetnek. Csaojangban, a város legnépesebb kerületében, ahol csaknem egy hónapja rendelték el az otthoni munkavégzést, hétfőtől ismét engedélyezték a munkába járást. A városban továbbra is érvényes az a szabály, hogy az üzlethelyiségekbe és a tömegközlekedésre csak 48 órán belül készült, negatív vírusteszt-eredménnyel engednek fel embereket.

MTI