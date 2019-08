Salvini újfent előrehozott választásokat sürgetett

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Országszerte ünnepségeket, köztük kenyérszentelést, tűzijátékot tartanak ma, az államalapítás ünnepén, Szent István napja alkalmából. Harminc év után ma joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk - jelentette ki Áder János köztársasági elnök az augusztus 20-ai tisztavatáson mondott beszédében. A béke és a biztonság megőrzésére Magyarországnak erős honvédségre van szüksége - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Benkő Tibor hozzátette: ehhez jól felszerelt, korszerű, a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközök és jól kiképzett katonák kellenek. Szent István meghatározta a magyarság helyét a világban azzal, hogy felvette a kereszténységet és kiteljesítette ősei küldetéstudatát - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ezer éve változatlan a magyar állam, a magyar emberek törekvése, hogy Magyarország a függetlenségét érzékenyen védő európai, magyar és keresztény állam legyen - jelentette ki Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. Szent István befejezte azt a honfoglalással elkezdődött, százéves folyamatot, amellyel keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot - mondta Potápi Árpád János államtitkár. Szent István király számunkra elsősorban példakép - közölte Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Létkérdés volt Szent István korában, hogy Magyarország felvegye a kereszténységet - mondta Bácsatyai Dániel, az MTA Történettudományi Intézetének kutatója. Ahhoz, hogy a következő ezer év is magyarokkal, békességben és dicsőségben teljen e tájon, nem szabad felednünk Szent István bölcsességét, miszerint cselekvés előtt kérdezzük meg atyáinkat és gyermekeinket - mondta Szita Károly Kaposvár polgármestere. Európa egységének jövője szempontjából a mögöttünk hagyott évek bebizonyították, hogy az az út, amelyen a „Juncker-bizottság” haladt, nem járható - jelentette ki Kovács Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: vissza kell térni a tagállamok, a nemzetek Európájának a gondolatához. Újra kettészakadhat Európa - véli Boross Péter, aki szerint a migráció komoly veszélyt jelent Nyugat-Európában. A volt miniszterelnök a Hír Tv Magyarország című műsorában azt mondta: a hit és hitelvesztés, valamint emberi alkalmatlanságok nagy száma mind tetten érhető a kontinens nyugati felén, ezért is fontos, hogy ellenálljunk a migrációs nyomásnak. Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere az amerikai kormányzat nevében közleményben köszöntötte Magyarországot a Szent István napi nemzeti ünnep alkalmából. A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács a románok hátrányos megkülönböztetése miatt elmarasztalta a 99,8 százalékban magyarok által lakott Gyergyócsomafalva polgármesteri hivatalát, amiért csak magyar nyelven adja ki a község közlönyét. Giuseppe Conte olasz kormányfő bejelentette, hogy benyújtja lemondását az olasz államfőnek. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes előrehozott választásokat sürgetett a római parlament felsőházában tartott beszédében. A brit miniszterelnök nem akarja, hogy fizikai határzár létesüljön az Ír-Északír határon az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése után. Boris Johnson levélben kérte az Európai Tanács elnökét, hogy Brüsszel törölje az erről szóló korábbi tartalékmegoldási javaslatot. Az Európai Bizottság szerint a brit miniszterelnök levele nem vázol fel megvalósítható alternatívákat az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének feltételeire vonatkozóan. Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél. A szíriai kormányerők előrenyomulását követően kivonultak a lázadók és a dzsihadisták a szíriai Idlíb tartomány egyik kulcsfontosságú övezetéből - közölte egy civil szervezet. A török külügyminiszter kijelentette, hogy Törökország nem költözteti el azt a megfigyelőpontot a szíriai Idlíb tartományban, amely az előrenyomuló szíriai kormányerők gyűrűjébe került, miután a lázadók kivonultak Hán Sejkúnból. A normandiai négyek - Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország - tanácskozásának felújítását szorgalmazta a kelet-ukrajnai válság feloldására a francia és az orosz elnök a franciaországi Bréganconban tartott találkozójukon. Az Egyesült Államok kísérletet hajtott végre közepes hatótávolságú hagyományos rakétával - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A katonai feszültség fokozásával vádolta meg Washingtont Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes reagálva az Egyesült Államok által végrehajtott rakétakísérletre. Reményét fejezte ki Carrie Lam, Hongkong főkormányzója, hogy a békés kormányellenes tüntetések a béke helyreállítására irányuló erőfeszítésnek és a tüntetők tárgyalási szándékának a jele, amely kivezeti a kínai ellenőrzés alatt lévő várost a káoszból. Életfogytiglani börtönre ítélte a yaoundéi katonai bíróság a kameruni angolajkú szakadárok vezetőjét, Julius Ayuk Tabét és kilenc hívét. Lelőtték azt a túszejtőt, aki Rio de Janeiróban egy olyan buszt kerített hatalmába, amelyen utasok is voltak. Legkevesebb 58 ember meghalt több észak-indiai államban a heves esőzések okozta árvizekben. A NASA illetékesei megadták a hivatalos hozzájárulást ahhoz, hogy néhány év múlva űrszondát küldjenek a Jupiter Európé nevű holdjára. Halálosan megkéseltek egy embert Polgáron - a rendőrök a helyszínen elfogták a támadót, egy 38 éves helyi férfit. Felborult motorjával, majd egy autóbusz alá esett egy motoros a 65-ös úton, Tamási és Iregszemcse között - az 53 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony-vasútvonalon. Holnaptól megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje - közölte a BKK. Stollár Fanny kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. Post mortem a nemzeti érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki Klaus Iohannis államfő a múlt héten tragikus körülmények között elhunyt Török Zsolt aradi hegymászót.