Salvini: Róma legyen Washington első számú partnere az EU-ban

A Fidesz kezdeményezni fogja a megalakuló új Európai Parlamentben, hogy az Európai Bizottság szüntesse meg a migránskártyát - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az elmúlt két évszázad történelmi fordulópontjai közül a rendszerváltoztatás volt az, amelyet az ország szabad akaratából, jelentős áldozatok árán sikerre vitt - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ’56-os vértanúk vasárnapi emléknapján politikai és közéleti személyiségek koszorúzták meg Nagy Imre Jászai Mari téren újra felállított szobrát. Jakab Pétert választották a Jobbik új frakcióvezetőjének. Schmuck Andor nem indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson. Az LMP továbbra is fontosnak tartja egy klímatörvény elkészítését, amelynek tartalmaznia kell a klímaváltozás elleni küzdelem céljait és a megvalósítás eszközeit. A kidobós nevű labdajáték alá-fölé rendeltségi viszonyokra nevel, éppen ezért be kéne ezeket tiltani az iskolákban - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Bayer Show-ban. Novák Katalin kiemelte azt is, hogy jövőre azok az édesanyák, akik már négy gyereket megszültek, egyetlen forint személyi jövedelemadót sem fizetnek, amely a jelenleg a világon kuriózum. Sikeres volt a külföldön élő, magyar építőipari szakemberek hazahívó kampányának első állomása Münchenben - mondta a kampánnyal is foglalkozó Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Az 1956-os forradalmat követő kommunista megtorlás további részleteire derülhet fény, miután a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kegyetlenkedések több kiemelt pontját is tervezi megvizsgálni. Kultúrtörténeti rendezvényekkel, néprajzi és hagyományőrző előadásokkal mutatkozott be a június elején Csíksomlyóra látogató Ferenc pápának a magyarság Erdélyben - emelte ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1 műsorában. Távfűtéses épületekben lévő lakások fűtésének szabályozására, illetve korszerűsítésére jelent meg kiírás az Otthon melege program keretében. A meggy ára a tavalyinak a duplájára is nőhet idén a tavaszi aszályok és a nagy hőmérséklet-ingadozások miatt - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Sikertelen lesz globálisan az EU, amennyiben nem hajt végre hajtűkanyart migrációs politikájában, ugyanis a bevándorlóáradat megállítása nélkül nem garantálható a kontinens biztonsága és versenyképessége - jelentette ki Szijjártó Péter Luxembourgban. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a migrációs folyamatok menedzselése helyett azok megállítására lenne szükség. Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt lemondott elnöke nem fogadja el az európai parlamenti választáson szerzett mandátumát - jelentette be az osztrák politikus. A Párizs-Berlin-Brüsszel-tengelytől eltérő európai uniós politikát, valamint kiemelt kapcsolatot szorgalmazott Washington és Róma között Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az amerikai fővárosban. Az Európai Bizottság 120 millió eurót biztosít az EU méhészeti ágazatának támogatására a következő három év folyamán. A finanszírozás 12 millió eurós növekedést jelent a 2017-2019 közötti időszakra nyújtott összeghez képest - közölte az uniós bizottság. Az izraeli kormány úgy döntött, hogy települést hoznak létre a Golán-fennsíkon, amelyet Donald Trump amerikai elnökről neveznek el. Mintegy kétezer tüntető követelt törvényességet és méltányosságot mindenkinek Moszkvában, a demonstráció eredeti célja Ivan Golunov újságíró szabadon bocsátásának kikövetelése volt. Egy átfogó „líbiai fórum” összehívását javasolta Fájez esz-Szarrádzs, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője, hogy ki lehessen jutni az évek óta tartó belpolitikai válságból. A G20-ak környezetvédelmi miniszterei megállapodtak a tengerek műanyaghulladék-szennyezésének kezeléséhez szükséges intézkedések bevezetésének és alkalmazásának globális hatókörű keretrendszerében. A széntüzelésű erőművek kiváltása érdekében kísérleti atomreaktorokat épít Kína a hűvösebb északi vidékeken fekvő városok távfűtésének biztosítására. Mexikói illetékesek őrizetbe vettek mintegy 800 dokumentumok nélküli migránst négy teherautóról az ország keleti részén. Mintegy 40 emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy migránsokat szállító kishajó az Égei-tenger török partjainál. A hatóságok 31 embert ki tudtak menteni a vízből, nyolcnak azonban már csak a holttestét találták meg - közölte a török parti őrség. Kiengedték a börtönből az egyik legismertebb hongkongi demokráciapárti aktivistát. Csaknem teljesen visszatért az áramszolgáltatás Argentínában, Uruguayban és Paraguayban. Ezen a héten az ország 436 településén és hét budapesti kerületben, összesen százezer hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Árokba hajtott egy busz az M3-as autópályán Kálnál. Lezárták az M7-est Szegerdőnél egy kigyulladt kamion miatt. Szünetel a határforgalom a beregsurányi és a tiszabecsi határátkelőn. Apjával végzett egy 13 éves lány egy késelésbe torkolló családi veszekedés közben a Pest megyei Galgahévízen. Előkészítő ülésen egy év tíz hónap fogházbüntetésre ítélt a Tatabányai Járásbíróság első fokon hétfőn egy 19 éves férfit, aki zebrán gázolt halálra egy gyalogost. Huszonhétszer riasztották Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltóit a vasárnapi vihar miatt - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság. Elhunyt Reviczkyné Köteles Erzsébet olimpiai bajnok, illetve háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmes tornász. Férfi kézilabda Eb-selejtező: Magyarország - Olaszország 32:29 Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is aranyérmet nyert az úszó Mare Nostrum sorozat befejező, harmadik állomásának második napján. Kardos Bence nyerte a férfiak versenyét az öttusázók budapesti országos bajnokságán, csapatban a BHSE győzött. Három magyar vette sikerrel a csoportmérkőzéseket a düsseldorfi vívó Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Tíz érmet szereztek a hazai jet-skisek a Nyíregyháza melletti Leveleki-víztározón hétvégén rendezett Európa-bajnoki futamon. A magyar női labdarúgó-válogatott 6-1-re legyőzte Ciprus csapatát a Telkiben rendezett barátságos mérkőzésen. Kubatov Gábor klubelnök szerint a 2018/19-es szezon aranyévnek nevezhető a Ferencváros történetében, mert az egyesület négy csapata is magyar bajnok lett, a férfi vízilabdázók ráadásul a Bajnokok Ligája trófeáját is elhódították.