Salvini lesújtó véleménnyel van Ursula von der Leyenről

"Nemcsak helyettes miniszterelnökként, hanem szülőként is őrültségnek tartom, hogy iskoláinkban ne lehessen Dantét tanulni, lehet, hogy egyesek szeretik, másoknak nem tetszik (..), de azt állítani, hogy egyesekre nézve sértő lehet szerintem azt jelenti, hogy a szakadék szélére érkeztünk vagy a nevetségességet súroljuk erkölcsi és oktatási szempontból is" - mondta Matteo Salvini.

A közlekedési és infrastrukturális tárcáért felelős miniszter a pénteki kormányülést követő sajtótájékoztatón szólalt fel. A tárca által kidolgozott ingatlanhelyreállítási csomagot mutatta be, de számos más témát is érintett.

