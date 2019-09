Salvini: Árulás a migráció támogatása

Hétfőn Máltán megalakult a migrációt nyíltan támogató Párizs-Berlin-Róma-Valletta-tengely.

Németország, Olaszország, Franciaország és Málta belügyminisztere eleget tett a brüsszeli balliberális elit elvárásának, és a tárcavezetők megegyeztek a bevándorlók szétosztásáról.

A felek összeállítottak egy közös dokumentumot is, amelyet az október 8-ai uniós belügyminiszterek tanácskozásán terjesztenek be.

Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős tagja a többi tagállamot is arra szólította fel, hogy támogassák a javaslatot.

A magyar kormány álláspontja azonban továbbra is változatlan a szétosztási mechanizmust illetően.

A menekültek szétosztásáról szóló megállapodás ugyanakkor időben és térben is korlátozott. Ezt az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Finnország belügyminisztere mondta. A tárcavezető közölte, a paktum csak a Földközi-tengeren kimentett emberekre vonatkozik.

A volt olasz belügyminiszter közösségi oldalán átverésnek nevezte az egyezményt. Matteo Salvini szerint őrültség, ha az ország megnyitja kikötőit a világ előtt. A paktum kapcsán még a hivatalban lévő olasz külügyminiszter is óvatosságra intett. Luigi Di Maio is azon a véleményen van, hogy a tervezet meghívó a bevándorlóknak. Véleménye szerint tömegével indulhatnak Európába a menekültek. A politikus azt is megjegyezte, hogy a bevándorlásra nem a szétosztás a válasz.

Több sebből vérzik a 4 ország elképzelése. Erről már Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt Magyarország élőben című műsorunkban.

Veszedelmes dolog az, hogy már elhangzott, hogy na jó, de nem csak Olaszországban szükséges ez, hanem talán Spanyolországban is, és főleg Görögországban, és azt is látjuk, hogy már ezeknek az intézkedéseknek a hatására, nyilván más tényezők hatására is jelentősen növekszik az érkezők száma a görög szigetekre is és a Spanyolországba érkezők száma is.

Bakondi György hozzátette, a migránsok szétosztása, és feltétel nélküli befogadása sajátos szívó hatást fejt ki. Egyértelműen ösztönzi a bevándorlást, ami ellen hazánk évek óta küzd.

Hír TV