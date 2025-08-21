Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Külföld

Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből

2025. augusztus 21., csütörtök 20:22 | Világgazdaság
Putyin Háború Ukrajnában Zelenzskij

Hamarosan sor kerülhet az orosz–ukrán csúcstalálkozóra. Vlagyimir Putyin közben elmondta, mit követel Ukrajnától: van, amiben enged, van, amiben köti az ebet a karóhoz.

  • Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az elmúlt napokban az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról szóltak a hírek. Donald Trump amerikai elnök előbb Vlagyimir Putyin orosz elnököt látta vendégül Alaszkában, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és több európai politikust fogadott a Fehér Házban. A következő lépés Oroszország és Ukrajna vezetőinek tárgyalása lenne, amelyet a hírek szerint akár heteken belül meg is tarthatnak, a lehetséges helyszínek között Budapest is felmerült. 

Azt ugyanakkor nem jelenthetjük ki, hogy a harcok intenzitása csökkent, és azt sem, hogy a háborúban álló felek álláspontja gyökeresen megváltozott volna. Sőt, Putyin világossá tette, mi a célja. Az orosz elnök azt követeli Ukrajnától, hogy adja fel a keleti Donbasz régió egészét, mondjon le a NATO-ba való belépésről, maradjon semleges, és tartsa távol a nyugati csapatokat az országtól – közölték magas rangú orosz források a Reuters hírügynökséggel.

Sajtóértesülések szerint Putyin ezt nemcsak zárt körben mondta el, hanem az alaszkai csúcstalálkozón Trumpnak is kifejtette álláspontját, hogy a Kreml milyen feltételeket szeretne látni egy esetleges békeszerződésben, amely véget vetne a több százezer életet követelő háborúnak. Az orosz források szerint Putyin ezzel lényegében engedményeket tett a 2024 júniusában előterjesztett területi követeléseiből, amelyek szerint Kijevnek át kellett volna adnia Moszkva által Oroszország részének tartott négy tartományt: Kelet-Ukrajnában Donyeck és Luhanszk tartományokat, amelyek együtt alkotják a Donbaszt, valamint délen Herszon és Zaporizzsja tartományokat. Ez utóbbi kettő a mostani követelésben már nem szerepel.

Ukrajna tavaly még visszautasította ezeket a feltételeket, mivel azok szerinte megadásnak felelnek meg. Az orosz források szerint Putyin új javaslatában ragaszkodott ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna teljesen vonuljon ki a Donbasz azon részeiből is, amelyeket még mindig ellenőrzése alatt tart. Cserébe Moszkva megállítaná a jelenlegi frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon területén.

Az Amerikai Egyesült Államok becslései szerint Oroszország a Donbasz területének körülbelül 88 százalékát, Zaporizzsja és Herszon területének pedig 73 százalékát ellenőrzi. Az erről szóló térképet Trump meg is mutatta Zelenszkijnek a hét eleji washingtoni találkozójuk alkalmával.

Putyin ugyanakkor továbbra is ragaszkodik korábbi követeléseihez, miszerint Ukrajna tegyen le arról, hogy a NATO tagjává váljon, az Egyesült Államok vezette katonai szövetség pedig tegyen jogilag kötelező érvényű ígéretet arra, hogy nem terjeszkedik tovább kelet felé, és arra is, hogy nyugati csapatokat nem vetnek be Ukrajnában békefenntartó erőként.

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

