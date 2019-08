Sajtóértesülés: Izrael fegyverraktárt bombázott Irakban

A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Reformátusok szárszói konferenciáján. Szent István korától kezdve napjainkig a megye az alapja a közigazgatási szervezetrendszernek - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány erőforrásként tekint a világban szétszóródva élő magyarságra - mondta Gulyás Gergely miniszter. Holnap indul a helyhatósági választás kampánya, ezután lehet átvenni azokat az ajánlóíveket, amelyeken a választópolgárok aláírását lehet gyűjteni a jelöltség elnyeréséhez. Teljesen esélytelen jelöltnek tartja Niedermüller Péter DK-s polgármesterjelöltet Hunvald György. Erzsébetváros korábbi polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban kifejtette: a Gyurcsány-párt felrúgta a kerületben korábban kötött megállapodást, miszerint az MSZP jelölhetett volna polgármestert. Az LMP helyi önkormányzati képviselőjét, Kóbor József biofizikust indítja a pécsi polgármesteri cím megszerzésére. Bemutatta az önkormányzati választáson induló képviselőjelöltjeit a Jobbik-Momentum-LMP összefogás Debrecenben, Kőszeghy Ábelt. Magyarország, a magyar gazdaság versenyképességében rejlik az ország hosszú távú sikerének kulcsa, éppen ezért az alkotó, értékteremtő ember a magyar nemzet legnagyobb értéke - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A magyar gazdaság erősödését mutatja, hogy a kistelepülések fontos fejlesztéseire is jut a forrásokból, Vácdukára az elmúlt két évben 215 millió forint kormányzati támogatás érkezett - mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Hamarosan négysávossá alakítják az M7-es és az M1-es autópálya egy-egy balesetveszélyes leágazását. Az M70-est az év végén, az M15-öst jövő tavasszal adják át a forgalomnak – írja a Magyar Nemzet. Magyarul is szerepelnek majd a szomszédos országok vasútállomásai a MÁV utastájékoztató kijelzőin és tábláin a külföldi hivatalos elnevezések mellett - közölte a vasúttársaság. Áder János magyar államfő által az államalapítás ünnepe alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket vett át három felvidéki magyar és egy szlovák személyiség tevékenységük elismeréseként Magyarország pozsonyi nagykövetségén. Szlovénia újabb szakaszon kezdett el kerítést építeni a Horvátországgal közös határán az illegális migráció megállítására. Az amerikaiak 62 százaléka elégedetlen Donald Trump amerikai elnök tevékenységével - áll az AP-NORC közvélemény-kutatásának jelentésben. Megnyitották New Yorkban a George Washington hidat néhány órával azután, hogy bombariadó miatt lezárták a forgalom elől. A tomboló vihar és villámcsapások miatt legkevesebb öten meghaltak, több mint százan megsérültek a lengyel Tátrában. Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök egyaránt részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Zakopane polgármestere pedig péntektől háromnapos gyászidőszakot hirdetett a lengyel Tátrában csütörtökön történt súlyos tragédia miatt. Holtan találták meg a szombaton eltűnt két barlangász egyikét a lengyel Tátrában. Megtalálták egy tóban Piotr Wozniak-Starak lengyel filmproducer holttestét. A férfit vasárnap hajnal óta keresték, miután kiderült, hogy motorcsónakjából beleesett a vízbe. Továbbra sem sikerült eloltani Brazíliában a napok óta tomboló erdőtüzeket. Amazóniában több tízezer hektárnyi terület lett a lángok martaléka. A dél-amerikai állam elnöke szerint olyan civil szervezetek állnak a gyújtogatások mögött, amelyeket más országok támogatnak. Gondatlanságból elkövetett emberölés és halált okozó veszélyes állatok tartása miatt emeltek vádat az Egyesült Államokban, Detroitban egy férfi ellen, akinek kutyái hétfőn halálra martak egy 9 éves kislányt. Felborult és meghalt egy motoros Tarcalnál. A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Marad a meleg is, 30 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség. A magyar női jégkorong-válogatott 5:1-re kikapott a német együttestől a háromcsapatos érdi felkészülési tornáján. A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a litván Suduva vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjén. Kajak-kenu-vb: Juhász Tamás paralimpiai kvótát szerzett. A kenus Bragato Giada és a kajakos Dombvári Bence is bejutott a döntőbe 500 méteren a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.