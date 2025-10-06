Sajátságos módon tüntetnek az izraeli túszok rokonai a miniszterelnök háza előtt

Megosztás itt:

A túszok rokonai az éjszakát Benjámin Netanjahu miniszterelnök jeruzsálemi rezidenciája előtt töltötték. "Itt vagyunk, és várjuk, hogy bejelentse: aláírták az egyezményt, mindenki hazatér. Amíg ez nem történik meg, addig nem megyünk haza" - közölte a nevükben Udi Goren, az egyik elhurcolt izraeli túsz unokatestvére hétfő reggel, a zsidók sátoros ünnepének kezdete előtt néhány órával.

Goren szerint Netanjahu "az egyetlen, aki felelős az egyezség lezárásáért, az egyetlen, aki felelős minden túsz hazahozataláért, és az egyetlen, aki a műveletet irányítja."

Az elraboltak hozzátartozói a közvéleményhez fordultak, és csatlakozásra bíztatták az embereket, hogy a miniszterelnöki rezidencia előtt felállított "Remény sátránál" velük együtt töltsék az ünnepi étkezést, és a nyolcnapos ünnepen is várják a támogatókat. A lombsátorban kifüggesztették a 2023 október 7 -én, a gázai határmenti településeken lerombolt és elhagyott otthonok képeit.

"Hozzanak asztalt, székeket és az ünnepi vacsorákat, és csatlakozzanak a közös étkezéshez a családok sátrában, a miniszterelnöki rezidencia előtt. Együtt mutassuk meg a miniszterelnöknek, hogy a nép követeli mind a 48 túsz hazatérését" - közölték kiáltványukban.

A túszok és eltűntek ügyének kormánymegbízottja, Gal Hirs, azt kérte a nemzetközi vöröskereszt izraeli küldöttségének vezetőjétől, hogy követelje a Hamásztól, hogy ne adjon túl sok ételt a túszoknak szabadon engedésük előtt, mert a túletetés életveszélyes lehet a hosszú ideig éheztetett emberek számára.

Hirs kéréséhez csatolta az izraeli egészségügyi minisztérium szakértőinek utasításait, amely részletezi, hogy miként kell helyesen táplálni a túszokat a szabadulásuk előtt. A jelenlegi, a megállapodás várható aláírását megelőző döntő órákban, napokban Izraelben attól tartanak, hogy a Hamász - akárcsak az előző egyezmény során - most is túl sok ételt ad hirtelen majd a túszoknak, és ez veszélyeztetheti az életüket.

Az izraeli védelmi minisztérium adatai szerint 2023. október 7., az iszlamista Hamász terrorszervezetnek a gázai háborút kirobbantó vérengzése óta a biztonsági szervezeteknek 1152 tagja vesztette életét a háborúban. Negyvenkét százalékuk huszonegy évesnél fiatalabb volt.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock