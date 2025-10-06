Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Sajátságos módon tüntetnek az izraeli túszok rokonai a miniszterelnök háza előtt

2025. október 06., hétfő 13:17 | MTI/
Netanjahu Hamász Háború Izraelben izraeli túszok

A túszok családtagjai a miniszterelnök jeruzsálemi otthona előtt felállított sátorban ünneplik a hétfő este kezdődő sátoros ünnepet két évvel szeretteik Gázai övezetbe hurcolása után.

  • Sajátságos módon tüntetnek az izraeli túszok rokonai a miniszterelnök háza előtt

A túszok rokonai az éjszakát Benjámin Netanjahu miniszterelnök jeruzsálemi rezidenciája előtt töltötték. "Itt vagyunk, és várjuk, hogy bejelentse: aláírták az egyezményt, mindenki hazatér. Amíg ez nem történik meg, addig nem megyünk haza" - közölte a nevükben Udi Goren, az egyik elhurcolt izraeli túsz unokatestvére hétfő reggel, a zsidók sátoros ünnepének kezdete előtt néhány órával.

Goren szerint Netanjahu "az egyetlen, aki felelős az egyezség lezárásáért, az egyetlen, aki felelős minden túsz hazahozataláért, és az egyetlen, aki a műveletet irányítja."

Az elraboltak hozzátartozói a közvéleményhez fordultak, és csatlakozásra bíztatták az embereket, hogy a miniszterelnöki rezidencia előtt felállított "Remény sátránál" velük együtt töltsék az ünnepi étkezést, és a nyolcnapos ünnepen is várják a támogatókat. A lombsátorban kifüggesztették a 2023 október 7 -én, a gázai határmenti településeken lerombolt és elhagyott otthonok képeit.

"Hozzanak asztalt, székeket és az ünnepi vacsorákat, és csatlakozzanak a közös étkezéshez a családok sátrában, a miniszterelnöki rezidencia előtt. Együtt mutassuk meg a miniszterelnöknek, hogy a nép követeli mind a 48 túsz hazatérését" - közölték kiáltványukban.

A túszok és eltűntek ügyének kormánymegbízottja, Gal Hirs, azt kérte a nemzetközi vöröskereszt izraeli küldöttségének vezetőjétől, hogy követelje a Hamásztól, hogy ne adjon túl sok ételt a túszoknak szabadon engedésük előtt, mert a túletetés életveszélyes lehet a hosszú ideig éheztetett emberek számára.

Hirs kéréséhez csatolta az izraeli egészségügyi minisztérium szakértőinek utasításait, amely részletezi, hogy miként kell helyesen táplálni a túszokat a szabadulásuk előtt. A jelenlegi, a megállapodás várható aláírását megelőző döntő órákban, napokban Izraelben attól tartanak, hogy a Hamász - akárcsak az előző egyezmény során - most is túl sok ételt ad hirtelen majd a túszoknak, és ez veszélyeztetheti az életüket.

Az izraeli védelmi minisztérium adatai szerint 2023. október 7., az iszlamista Hamász terrorszervezetnek a gázai háborút kirobbantó vérengzése óta a biztonsági szervezeteknek 1152 tagja vesztette életét a háborúban. Negyvenkét százalékuk huszonegy évesnél fiatalabb volt.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ezek a legjobb trükkök, így spórolhat a benzinnel

Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

Most jött a szívet szaggató hír: kóbor kutyák marcangoltak halálra egy 3 éves kisgyermeket

Politikai válság: 12 óra után lemondott a francia miniszterelnök

Véletlenül a havi fizetésének 330-szorosát kapta meg, majd felmondott – végül megnyerte a pert

Ebben is hazudott Magyar Péter - mutatjuk kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Újabb boltot nyit az Aldi, nem is akárhol terjeszkedik az áruház!

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

További híreink

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
Oroszlántámadást élt túl egy gyermek Thaiföldön
8
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
9
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
10
Csörte – A héten minden szem Koppenhágára szegeződött + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

 Drámai fordulat történt a francia politikában: Sébastien Lecornu miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását mindössze tizenkét órával a kinevezés után. Emmanuel Macron elnök azonnal elfogadta a döntést. A politikai bénultság után Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke azonnali választásokat sürget, mondván: készek átvenni az ország vezetését.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!