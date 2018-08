Saját pártja buktatta meg az ausztrál miniszterelnököt

A jobboldali szervezet a kormányfő alacsony népszerűsége miatt rendelt el előrehozott elnökválasztást. Ezen a korábbi miniszterelnök az utolsó körbe nem is jutott be. Az új kormányfő az eddigi pénzügyminiszter, Scott Morrison lesz és ő a párt miniszterelnök-jelöltje a következő választáson is. Ausztráliában az elmúlt 3 ciklusban minden miniszterelnök belebukott a kormányzásba.

Hír TV Kormányválság alakult ki Ausztráliában