Saját erőből remél új lendületet adni a háborúnak az ukrán vezetés

Az ukrán államfő a héten alakította át kormányát és Julija Szviridenkót javasolta kormányfőnek. Az eddigi miniszterelnök, Denisz Szmihal hadügyminiszterként folytatja a tervek szerint, azonban a kinevezéseket még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Szmihallal és Rusztem Umerov leköszönő hadügyminiszterrel folytatott szerdai megbeszélésén úgy döntöttek, hogy a hadügyi tárcának nagyobb befolyása lesz a fegyvergyártás területén.

Az ukrán elnök szerdai megszólalása szerint a hazai gyártású fegyverek már ma is a fronton használt fegyverek 40 százalékát teszik ki, ami már most is jelentősen több mint az ország függetlensége óta bármikor. Bár azt elismerte, hogy a gyártási volumenek valóban nagyok, úgy vélte, hogy még többre van szükség.

„Célunk az, hogy az új kormány első hat hónapjában elérjük az 50 százalékos ukrán gyártású fegyverzetet a hazai gyártás bővítésével. Biztos vagyok benne, hogy ez elérhető, bár nem könnyű” – mondta Zelenszkij. A kijevi katonai hatóságok a múlt héten bejelentették, hogy 6,2 millió dollárt különítettek el egy drónelhárító programra a főváros védelme érdekében.

