Ha az ukrán fegyveres erők német gyártmányú Taurus rakétával mérnek csapást Oroszország belső területein található célpontokra, az orosz hadsereg válaszul teljesen megsemmisítheti ezen rakéták gyártását – mondta a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek Igor Korotcsenko katonai elemző, a Nemzetvédelem című folyóirat főszerkesztője.

Mint korábban megírtuk, a németek szoros hadiipari együttműködést szorgalmaztak Ukrajnával, melyről a héten Merz kancellár nyilatkozott.

„Ha igazolt csapások történnek Ukrajna hadserege által Taurus manőverező robotrepülőkkel Oroszország belső területén lévő célpontokra, ezt úgy kell értelmeznünk, mintha Németország hadba lépett volna Oroszország ellen” – mondta Korotcsenko.

Hangsúlyozta, hogy már most el kell kezdeni gondolkodni az ilyen helyzetre adandó válaszlépéseken.

„Szükség lenne egy válaszul adott, célzott, egyszeri csapásra a Taurus gyártóüzemére, amely az egyetlen ilyen gyár Németországban. Ez az üzem lakott területektől távol, elhagyatott vidéken található, így egy esti vagy éjszakai csapás nem okozna emberi áldozatokat, viszont lehetővé tenné Oroszország számára, hogy teljesen megsemmisítse a rakétagyártást” – jelentette ki Korotcsenko.

Elmondása szerint az ilyen válaszcsapáshoz két Oresnyik rakétarendszer is elegendő lenne, amelyek mindegyike hat darab nem nukleáris felszereltségű hiperszonikus harci egységet hordoz.

Hétfőn Friedrich Merz német kancellár a WDR televíziónak adott interjúban elmondta: az Egyesült Királyság, Franciaország, az Egyesült Államok és most már Németország is feloldották a távolsági korlátozásokat az Ukrajnának szánt katonai szállításokra vonatkozóan, így Kijev oroszországi célpontokat is támadhat nagy hatótávolságú fegyverekkel. Kedden Merz hozzátette, hogy a döntés a hatótávolság korlátozásának megszüntetéséről már hónapokkal korábban megszületett.

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban hangsúlyozta: Moszkva bármilyen orosz célpont elleni Taurus rakétacsapást úgy értékel majd, mint Németország hadműveleti részvételét Kijev oldalán.

Oroszország úgy véli, hogy a fegyverszállítások akadályozzák a konfliktus békés rendezését, és közvetlenül bevonják a NATO-országokat a háborúba. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban kijelentette, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajna számára, Oroszország számára jogos katonai célpontnak számít. A Kreml szerint a Nyugat által Ukrajnának juttatott fegyverek nem segítik az érdemi tárgyalásokat, sőt, káros következményekkel járnak majd.

Szerdán Margarita Szimonyján, a Russia Today és a Rossiya Szegodnya médiacsoport főszerkesztője azt mondta: moszkvai kormányzati körökben már arról is folyik vita, hogy amennyiben Németország fegyverei Moszkvát érik támadás, akkor Oroszországnak nem marad más választása, mint csapást mérni Berlinre. Szimonyján azt is hozzátette: a Taurus rakétákkal való támadások csakis német katonák közreműködésével valósíthatók meg.

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kijelentette: Németország lényegében már most is teljes értékű résztvevője az ukrajnai konfliktusnak, és ha hiteles információk kerülnek elő arról, hogy német katonák részt vesznek oroszországi célpontok elleni nagy hatótávolságú rakétatámadásokban, Moszkva bármilyen válaszlépést meghozhat.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Shutterstock