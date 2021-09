Rosszhiszemű magyar és lengyel kormányról beszéltek a LIBE-bizottság ülésén

A héten újabb, több mint 250 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra - tudatta a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. közleményben. Karácsony Gergely vissza szeretné hozni főnöke, a Gyurcsány Ferenc éveire jellemző megszorító politikát, és jelentős adóemelésre készül - jelentette ki a Volner Párt elnöke. Mindössze négy hónap maradt arra, hogy a GDP idei növekedése elérje a kitűzött 5,5 százalékos célt, ezért küzd minden egyes nap a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs - jelentette ki a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A beruházások volumene soha nem látott magasságba emelkedett a második negyedévben, amikor 2760 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. A családok támogatása, az oktatás fejlesztése és a környezet jobbá tétele áll a gazdaságpolitika, a kormányzás értékrendjének középpontjában - erről a pénzügyminiszter beszélt Budapesten, a II. kerületi Gyermekek Háza új épületének átadásán. Már több mint 462 ezer diáknak nyújtott segítséget működése óta a Diákhitel Központ, ez összesen 408 milliárd forintot jelent - hangsúlyozta Schanda Tamás parlamenti államtitkár. Hatezer milliárd forint szánnak a következő években vasútfejlesztésre - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A támogatási lehetőségek kiaknázásával valósítható meg a mezőgazdaság sokszínűsége, stabilitása és versenyképessége - mondta Nagy István agrárminiszter. A kormány jövőre is támogatja a közösségi célú programokat: a különböző egyházi közösségek egy- vagy többnapos programok, rendezvények, táborok, zarándoklatok megrendezéséhez kérhetnek támogatást - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. A magyarországi szlovák nemzetiség tagjai és vezetői sokat tesznek a két nép újbóli egymásra találásáért - mondta Soltész Miklós államtitkár Mátraszentimrén, a szlovák nemzetiségi iskolák közös tanévnyitóján. Külföldön tanuló magyarokat segítő javaslatokat tesz a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a kormánynak - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a testület ülése után. A járművekhez szükséges mikrocsipek hiánya miatt a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában szeptember 6. és 18. között leáll a termelés. A radikális iszlamista tálibok vezetőségi tanácsa három napos tanácskozást tartott a dél-afganisztáni Kandahár tartományban. A radikális iszlamista tálibok hatalomra kerülése nyomán Afganisztán gazdasági helyzetének súlyosbodása miatt kibontakozó humanitárius katasztrófára figyelmeztetett António Guterres ENSZ-főtitkár. Lényegesnek nevezte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, hogy nyitva maradjon a kabuli repülőtér, és megígérte: nem feledkeznek meg azokról, akik az amerikai katonák távozása után menekülni akarnak Afganisztánból a tálibok rendszere elől. Az Európai Uniónak és tagállamainak, meg kell akadályozniuk újabb migrációs és humanitárius válság kialakulást, amely egyben biztonsági kockázatokkal is járhat - nyilatkozta Ylva Johansson az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa. Az otthonukhoz minél közelebb kell segíteni az afganisztáni tálib fordulat miatt menekültté váló embereknek - mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben. Elmarasztalta Oroszországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, amiért nem folytattak hatékony vizsgálatot Natalja Jesztyemirova neves orosz emberi jogi aktivista elrablása és meggyilkolása ügyében. Az ukrán vezetés azzal a követeléssel fordult más országokhoz, hogy ne küldjenek megfigyelőket a szeptemberi orosz választásokra - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az EU elérte a 70 százalékos átoltottságot - jelentette be közleményben az Európai Bizottság. A meglévő oltóanyagok érvényességének lejárta miatt augusztus utolsó napjával befejezik Szlovákiában a Szputnyik V oltóanyag használatát - jelentették szlovák médiaforrások az egészségügyi minisztérium megerősítésére hivatkozva. Ukrajnában nem teszik kötelezővé a koronavírus elleni védőoltás felvételét a pedagógusoknak - erősítette meg Roman Borscs, az egészségügyi minisztérium szóvivője. Franciaország jó úton van ahhoz, hogy visszatérjen a normális élet, a koronavírus elleni oltási program nagyon jó számainak köszönhetően - jelentette ki Jean Castex francia miniszterelnök. A lengyel kormány megkérte Andrzej Duda elnököt, hogy hirdessen rendkívüli állapotot a fehérorosz határhoz közeli térségekben a migrációs nyomás miatt. A görög parti őrség feltartóztatott egy jachtot 124 migránssal a fedélzetén a Kükládok szigetcsoporthoz tartozó Mílosz partjai előtt. Az ukrán vezetés azzal a követeléssel fordult más országokhoz, hogy ne küldjenek megfigyelőket a szeptemberi orosz választásokra - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Azonosította a nyomozóhatóság az „ördög ügyvédjét” - derült ki a fővárosi főügyész az MTI-hez eljuttatott közleményéből. Ibolya Tibor közölte, hogy a jogász végzettségű személyt már nem bűnsegédlettel, hanem a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. A kommuniké megjelenése után Czeglédy Csaba ügyvéd - a Demokratikus Koalíció jelöltje a helyi ellenzéki előválasztáson - a 24.hu-nak elismerte, hogy ő a gyanúsított, de mint mondta: nem ő áll Az ördög ügyvédje blog mögött. BKK: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő munkálatai miatt közlekedési korlátozásokra kell készülni a fővárosban. Az intenzív forgalomra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással működik az ásotthalmi közúti határátkelőhely szeptember közepéig. Nemzeti Népegészségügyi Központ: több város szennyvizében nőtt a vírus koncentrációja. Golovin Vlagyimir lett a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Sport36-Komló 39:24 A selejtezőből főtáblára jutott Gálfi Dalma két játszmában kikapott a 30. helyen kiemelt horvát Petra Martictól az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így nem jutott a 64 közé.