Romlik a járványhelyzet Európában

1068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 37 664-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 954-re emelkedett, 10 848-an pedig már meggyógyultak. Felfutás, ez jellemezte az elmúlt két hetet és ez jellemzi az előttünk álló heteket is - mondta a járványról a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, október végéig hallgattak meg előrejelezéseket és a szükséges számú kórházi ágy rendelkezésre áll. A járvány második hulláma egyértelműen felszálló szakaszba érkezett Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Húsz óvodás került karanténba Pécsett, mert az egyik intézményben dolgozó szociális munkás új koronavírus tesztje pozitív lett. Ha otthon és munka van, sokkal könnyebb az élet - hangoztatta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban, ahol bejelentette: januártól a csokkal vásárolt új építésű ingatlanoknál az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz. Elismerte a Momentum EP-képviselője, hogy az ellenzék alaptalanul kiáltott diktatúrát tavasszal a felhatalmazási törvény miatt. Donáth Anna a Hír Tv birtokába került felvételen arról beszél, az európai politikusok a Magyarországról érkező ellenzéki nyilatkozatok alapján tévesen értelmezték az ellenzék a jogszabályt. A hazai ellenzék brüsszeli machinációinak elképesztő részleteire derült fény - így kommentálta az igazságügyi azt a kiszivárgott videót, amelyben Donáth Anna a koronavírus-törvényről és az egészségügyi válsághelyzetről beszélt. Varga Judit emlékeztetett: az ellenzék tavasszal diktatúrát kiáltott, és Magyarország ellen uszította a liberális médiumokat és európai intézményeket, miközben pontosan tudták, hogy nincs erről szó. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Időközi országgyűlésiképviselő-választást tartanak ma a borsod megyei 6-os számú választókerületben, ahol 11 óráig csaknem 17 százalékos volt a részvétel. Kettős mércét alkalmaz a baloldal, Hollik István szerint amíg 2012-ben Karácsony Gergellyel együtt tüntettek Gyöngyösi Márton antiszemita megnyilvánulásai miatt, addig most támogatják a Judapestező Bíró Lászlót. Hagyják békén a gyermekeinket - ezt üzente a Fidesz kommunikációs igazgatója azoknak, akik szerint helyes, hogy a homoszexuális mesehősökről szóló Meseország Mindenkié című könyvből kell olvasni az óvodásoknak. Összesen háromezer P+R parkoló, valamint - a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára - legalább kétezer B+R biciklitároló tervezése indulhat meg a szombaton megjelent kormányhatározat értelmében - közölte Fürjes Balázs. A pálinka szabadságharc több mint tízéves küzdelme magyar győzelemmel zárult, az Európai Unió módosította az erre vonatkozó szabályozást, így már jövőre újra adómentes lehet a pálinkafőzés - tájékoztatott a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást. Sok migráns indult el Görögországból a balkáni útvonalon; duplájára nőtt a Magyarországon elfogott embercsempészek száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A világon 37,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 071 308, a gyógyultaké 25,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Esküvőket szakítottak félbe és vendéglátóhelyeket zártak be a koszovói hatóságok a hétvégén, mivel a járvány megfékezésére hozott korlátozások ellenére nagyszámú vendéget fogadtak. Az idősebb embereknek a koronavírus-járványal szembeni védelme érdekében Lengyelországban újból bevezetik a vásárlási idősávot a hatvan év felettiek számára - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Meghaladta a 150 ezret a koronavírusban elhunytak száma Brazíliában - közölte a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Donald Trump amerikai elnök először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy megfertőződött a koronavírussal, és kórházba került. Donald Trump amerikai elnök már nem fertőző - közölte Sean Conley, a Fehér Ház orvosa. Tüzérségi támadás érte Sztepanakertet, a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah székhelyét a helyi idő szerint szombat délben életbe lépett tűzszüneti megállapodás ellenére. Ellenzéki sikert hozott a részleges szenátusi választás Csehországban, míg a két kormánykoalíciós párt és az őket támogató kommunisták megbuktak. Ismét örmény rakétatámadás érte az északnyugat-azerbajdzsáni Gandzsa városát, heten meghaltak, 33-an megsebesültek - közölte az azeri külügyminisztérium Twitter-üzenetében. A kirgiz parlament kinevezte miniszterelnöknek Szadir Zsaparov ellenzéki vezetőt szombaton, véget vetve ezzel az október 4-i választások óta uralkodó belpolitikai zűrzavarnak a közép-ázsiai országban. Legalább tizennyolcan vesztették életüket Dél-Szudánban rivális etnikai csoportok között kitört összecsapásokban - közölték a helyi hatóságok. Összeütközött a levegőben és lezuhant két kisrepülőgép Franciaországban, a balesetben öten meghaltak. Zarándokokat szállító busz ütközött tehervonattal Thaiföld középső részén, legkevesebb 17-en meghaltak, 30-an megsérültek - közölték thaiföldi hivatalos források. Nagy mennyiségű ásványi olaj szivárgott ki a luxemburgi Troisvierges melletti ipari telepen egy illegális hulladéklerakóból - közölte a luxemburgi rendőrség. Gyalogost gázolt egy autós az M5-ös autópályán Kecskemét közelében. Több mint nyolc kilogramm marihuánát találtak a rendőrök egy pár szegvári tanyáján - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Speciális berendezésekkel kannabiszt termesztő férfit fogtak el a rendőrök a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű SE-Szolnoki Olajbányász 66:63 Női röplabda Extraliga: Vasas Óbuda-Fatum Nyíregyháza 1:3 A címvédő Budapest Honvéd a Csácsbozsok-Nemesapáti SE révén megyei első osztályú ellenfelet kapott a labdarúgó Magyar Kupa hetedik fordulójának sorsolásán.