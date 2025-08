Romániai újságírók is megütköztek Magyar Péter viselkedésén + videó

Megosztás itt:

"Tényleg egy nyitott és befogadó tábor" - így fogalmazott a tusványosi táborról Lukács Csaba a Magyar Hang lapigazgatója. Az újságíró elmondta: regisztráltak a Bálványosi szabadegyetemre, a szervezők pedig akkreditálták is őket, így minden nap minden programon részt vehettek.

A Tisza Párt erdélyi rendezvényén azonban nem vehetett részt a HírTV. Csatornánk munkatársát kitessékelték az eseményről. Hasonló fogadtatásban volt része a Magyar Nemzetnek is, őket az első tudósításuk után dobták ki, miután megírták, hogy alig van érdeklődő a rendezvényen. De a romániai magyar Maszolt sem engedték be, a Székelyhon tudósítóját pedig arra kérték: hagyja a bejáratnál a telefonját és a laptopját is.