Romániában megtorpant az esetszámok csökkenése

Az egészségügyi minisztérium csütörtöki jelentésében szereplő 1146 újabb fertőzött 15 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, miután szerdán az előző napi adat kétszeresére, 1464-re ugrott a napi esetszám.

A bukaresti média az ortodox húsvétnak tulajdonította a jelentős ingadozásokat, hiszen a négynapos munkaszünet idején jóval kevesebb tesztet értékeltek ki, mint rendesen, ezért arra figyelmeztetett, hogy mind az ünnepi időszakban tapasztalt csökkenés, mind az azt követő növekedés torz képet mutathat a valós helyzetről.

Romániában azonban nemcsak a - kiértékelt tesztek számának függvényében ingadozó - napi esetszámok, hanem a járványgörbe tendenciáját jobban tükröző heti esetszámok is emelkedni kezdtek: csütörtökön már második napja magasabb volt az előző hét napon azonosított fertőzöttek száma az előző napi adatnál.

A hét közepén a halálos áldozatok száma is jelentősen meghaladta az utóbbi két hét átlagát: szerdán 26, csütörtökön 15 koronavírusos beteg haláláról számolt be a szaktárca, ami heti összevetésben is a csökkenő tendencia megtorpanását eredményezte. Az utóbbi két hétben napi 11 haláleset számított átlagosnak Romániában.

A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek számának csökkenése is lassult: jelenleg 1220 beteget ápolnak a Covid-részlegeken, 10 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban. Az előző heti csökkenés 25 százalékos volt. Az intenzív osztályon csütörtökön csökkent 200 alá a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek száma: ez 15 százalékos javulás múlt csütörtökhöz képest.

