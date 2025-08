Romániában életbe léptek az első deficitcsökkentő csomag megszorító intézkedései + videó

Megosztás itt:

Bukarest áfaemeléssel próbálta a hitelezők bizalmát visszanyerni, és az elszabadult költségvetési hiányt csökkenteni.

Augusztus elsejétől kezdődően Romániában gyakorlatilag minden drágul. A románok már csak az áfaemelések miatt jelentős havi többletköltségekkel számolnak, de ehhez hozzáadódik az üzemanyagárak drágulása, valamint az augusztus elsejétől újra liberalizált energiaárak miatti többletköltségek is.

A megszorító intézkedések okozta drágulások egyik legnagyobb vesztese a romániai HORECA szektor. Az éttermek, szállodák és kávézók megemelkedett fenntartási költségei miatt egyre több tulajdonos fontolgatja, hogy bezárja a több évtizede működő vállalkozását. Előreláthatóan az országban működő turisztikai egységek körülbelül 10 százaléka nem fogja túlélni az elkövetkező időszakot. Ez összesen mintegy 4000 kávézó, szálloda és étterem bezárását, valamint negyvenezer alkalmazott elbocsátását jelenti.

A romániai ágazat egységes álláspontja, hogy az ország turizmusa most sérülékenyebb, mint a 2009-es válság idején, ugyanis a schengeni csatlakozás óta a románok könnyebben kapnak átfogó képet a környező országok turizmusáról is. Romániában pedig a turisztikai szolgáltatóknak is árat kell emelniük. Szakértők szerint a legtöbb szálloda és étterem körülbelül 10-20 százalékos áremelésre készül, ez pedig csökkenteni fogja a keresletet. Emellett a legtöbb esetben elmaradnak majd a nagyobb volumenű fejlesztések is, tovább rontva a hazai turizmus színvonalát. Szakértők szerint a legtöbb kisebb szálloda, panzió vagy étterem valószínűleg az adóelkerüléssel is megpróbálkozik majd, hogy alacsonyan tudja tartani az árait, ez pedig az ország „szürke gazdaságának” erősödéséhez vezethet.

A román társadalom pedig már az első deficitcsökkentő csomag miatti megszorítások előtt felélte a megtakarításait és válságüzemmódba kapcsolt. Erre jó példa, hogy az elmúlt néhány hónapban több országos lefedettségű étteremlánc vált fizetésképtelenné és kérvényezte a csődeljárást.

A vendéglátóipar csődje mellett Bukarest pénzügyi megszorításai néhány napra a román egészségügyet is térdre kényszerítették. Augusztus elsején ugyanis a gyógyszertárakban teljes káosz alakult ki, mert az új áfakulcsok frissítése hibát okozott a gyógyszerek árazásáért felelős informatikai szoftverekben. Emiatt több patika ideiglenesen bezárt.

A kormány heteken belül el akarja fogadni a második deficitcsökkentő csomagot, amely során jelentős leépítéseket tervez a közszférában.