Románia schengeni csatlakozása és a NATO főtitkári pozíció is téma lehet Orbán Viktor bukaresti tárgyalásán + videó

Bukaresti egyeztetés ötlete már tavaly felmerült, ugyanis a tagállamokban egyre nagyobb az igény arra, hogy az Európai Unió figyelmet fordítson a biztonság kérdésére, de napirenden kell tartani az unió bővítését és ellenálló képességét is. Román sajtóértesülések szerint szóba kerül Románia teljeskörű schengeni csatlakozása is a hamarosan megüresedő NATO főtitkári pozíció lehetséges jelöltjeinek listája is. Klaus Johannis Románia államelnöke már hivatalosan is bejelentette, hogy megpályázza ezt a tisztséget. A mai látogatásra három hónappal azelőtt kerül sor, hogy Magyarország Belgiumtól átveszi az európai uniós soros elnökségét. A most meghatározott irányelvek jelentős részéről Budapesten születhet meg a végső döntés.