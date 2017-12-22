2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Románia Jeruzsálembe költöztetheti a nagykövetségét

Hír TV

2017. december 22., péntek 21:37, frissítve: péntek 22:38

Nem zárta ki a román parlament elnöke, hogy az ország nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztessék. A politikus egy nappal azután javasolta ezt, hogy az ENSZ 128 tagja szavazott az ellen, hogy a nemzetközi szervezet elismerje Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. Közben a CNN-nek nyilatkozó izraeli miniszterelnök azt mondta: többekkel folynak tárgyalások arról, hogy Jeruzsálembe költöztessék diplomáciai képviseletüket. Benjamin Netanjahu ugyanakkor sem országokat, sem régiókat nem nevezett meg.

 

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