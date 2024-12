Románia csaknem 40 határátkelőhelyén szűnik meg a rendszeres határellenőrzés január elsején

Radar – Kökény Attila: legyen béke a szívekben + videó

Kökény Attila számára a család, a zene és a hite a legfontosabb. 2024 csodálatos év volt számára, mert boldog családban él, rengeteget koncertezett és mélyen megélte a hitét is. Azt reméli, 2025-ben is hasonló sikerek várnak rá, hiszen 50 éves lesz és egy hatallmas koncerttel ünnepel majd, ami tele lesz meglepetéssel. Az új évre azt kívánja, hogy legyen vége a háborúnak és legyen béke a szívekben is.