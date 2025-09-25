Román tempó? Brutális támadást indítottak Nagyvárad főapátja, Fejes Rudolf Anzelm ellen

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Részlet a Fejes Rudolf Anzelmmel készült interjúból:

– Ezt a templomhoz tapadó zsebkendőnyi területet is elvenné az önkormányzat a rendtől, ahol most ülünk?

– Igen. Ez a hely, ahol most beszélgetünk, valójában egy kápolna, csak át van rendezve, mert valahogy élni is kell e falak között. A 900 éve Nagyvárad környékén működő prépostságunknak a középkorban Váradhegyfokon, majd a városhoz közeli Szentmárton községben volt központja. Több mint kétszáz esztendeje ez az Úri utcai (ma Roman Ciorigariu utca – a szerk.) rendház és kolostor a székhelyünk a templommal.

– Hol tart jelenleg az ügy?

– A kilakoltatás ügyében a városi bíróságon ismét halasztás történt. Egyébként azt állítják a város részéről, hogy én magam nem akarok velük tárgyalni, miközben már az első kilakoltatási felszólítás után jeleztem, hogy vonják ezt vissza azért, hogy lehessen egyáltalán tárgyalni. Ezt azonban nem tették meg, helyette két másik felszólítást küldtek, amit még ki is ragasztottak az épületeinkre. Náluk a tárgyalás valójában kényszerítést jelent.

– Mi állhat mindennek a hátterében?

– Azt hittük eleinte, hogy egyházellenes lépéssel állunk szemben, de ma már úgy látszik, inkább az én személyem a probléma. Nem tudom, miben vétettem: soha nem provokáltam senkit. Annyit tettem, hogy a premontrei ingatlanok visszaszolgáltatását kértem – ez nemcsak jogom, hanem kötelességem is. Ezek a javak az egyház rendeltetését szolgálják, olyan vagyontárgyak, amelyeket tőlünk soha, jogszerűen el nem vettek. Valószínűleg az is zavaró, hogy több kérdésben más nézetet képviselek, és a dolgokat nem a megszokott módon rendezem, mint némely kollégám.

– Tüske a köröm alatt?

– Lehet. De én azt gondolom, hogy a Jóisten meg fogja mutatni az igazi ellenségemet vagy ellenségeimet. Előbb-utóbb szembe kell találjuk egymással magunkat. Az látszik, hogy mindent alaposan megterveztek. De, ha végigtekintek harmincévnyi rendfőnökségemen, mindig ez volt, csak nem volt ennyire felerősödve. Kétszer már meg is vertek.

– Itt, az utcán?

– A kapumnál. Ha a szakácsnő nem kiabál, lehet, hogy agyonvernek. Megtámadtak egyszer a Félix-fürdőben is, ami szintén a rendé volt.

Fotó: Magyar Kurír