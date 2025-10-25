Római pokol: Ez a nyitott határok és a baloldali árulás ára + videó

Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó

Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó

Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Azt hitte, Orbán Viktor rendszere ellen tüntet? A Tisza Párt brüsszeli szavazatai miatt Ön valójában a migrációs paktumért, a háborúért és az LMBTQ-propagandáért állt ki.

Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte: Ukrajna jövője az Egyesült Királyság jövője is, így a szövetségnek azonnal lépnie kell. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt sürgette, hogy helyezzenek nyomást az összes orosz olajipari nagyvállalatra.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.