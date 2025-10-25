Római pokol: Ez a nyitott határok és a baloldali árulás ára + videó

Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte: Ukrajna jövője az Egyesült Királyság jövője is, így a szövetségnek azonnal lépnie kell. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt sürgette, hogy helyezzenek nyomást az összes orosz olajipari nagyvállalatra.
Donald Trump Gázában már bizonyított, most Ukrajna következik – ebben bíznak az olasz politikusok, pártállástól függetlenül. A Hír TV-nek nyilatkozva nyíltan beszéltek arról, amit Brüsszelben elhallgatnak: a diplomácia működik, ha van politikai akarat.