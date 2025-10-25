Keresés

2025. 10. 25. Szombat
Külföld

Rómából üzenik, a magyar út működik: Olasz politikusok szerint Trump és Budapest hozhatja el a békét + videó

2025. október 25., szombat 13:30 | Hír TV

Donald Trump Gázában már bizonyított, most Ukrajna következik – ebben bíznak az olasz politikusok, pártállástól függetlenül. A Hír TV-nek nyilatkozva nyíltan beszéltek arról, amit Brüsszelben elhallgatnak: a diplomácia működik, ha van politikai akarat.

  • Rómából üzenik, a magyar út működik: Olasz politikusok szerint Trump és Budapest hozhatja el a békét + videó

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

 Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.

