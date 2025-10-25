Rómából üzenik, a magyar út működik: Olasz politikusok szerint Trump és Budapest hozhatja el a békét + videó
2025. október 25., szombat 13:30
| Hír TV
Donald Trump Gázában már bizonyított, most Ukrajna következik – ebben bíznak az olasz politikusok, pártállástól függetlenül. A Hír TV-nek nyilatkozva nyíltan beszéltek arról, amit Brüsszelben elhallgatnak: a diplomácia működik, ha van politikai akarat.
Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.