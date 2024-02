Róma után készek Brüsszelbe menni a tüntetők + videó

Megosztás itt:

Egész csütörtökön tüntetnek Rómában a felháborodott gazdák. Három helyszínen is megmozdulásra készülnek holnap az olasz fővárosban. A mezőgazdasági dolgozók továbbra is elégedetlenek, annak ellenére, hogy a kormány jelentős adócsökkentéseket ígért a szektor számára.

A csütörtöki napon Róma belvárosának három szimbolikus helyszínén, a Circus Maximuson, a Colosseum előtt, valamint a Capitoliumon, a városházánál gyülekeznek az olasz gazdák, hogy hangot adjanak elkeseredettségüknek. Sajtóinformációk szerint a Circus Maximusra 10 traktor behajtását engedélyezik a hatóságok. Arra számítanak, hogy autóbuszokkal is érkeznek támogatók az ország számos régiójából.

Közben a traktorok az éjszakai órákban is folyamatosan érkeztek a déli és a keleti tartományokból. A tüntetők úgy vélik aprópénz a kormány eddigi ígérete, azt kérik, hogy további engedményeket léptessen életbe, mely valódi kiutat jelenthet a súlyos krízishelyzetből. Ettore Prandini az olasz őstermelők szövetségének elnöke ma Brüsszelben tárgyalt Roberta Metsolával az Európai Parlament elnökével.

Ezt követően bejelentette, hogy február 26-án nagyszabású tüntetésbe kezdenek Brüsszelben és addig folytatják, amíg az uniós intézményektől nem érkezik kielégítő válasz a szektor számára.

Különösen felháborodottak a gazdák Szardínia szigetén, azt tervezik, hogy február 26-án több száz traktorral vonulnak be a belga fővárosba, hogy tiltakozzanak az uniós agrárpolitika ellen. Cagliari kikötőjében gyülekeznek a gazdák, ahol sátrakat is felállítottak, hogy jelezzék hosszú távú demonstrációra készülnek, és a kikötő forgalmát is megbénítják, ha a kormány figyelmen kívül hagyja követeléseiket.