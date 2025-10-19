Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Külföld

Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

2025. október 19., vasárnap 14:52 | MTI
romák tiltakozás hagyományok gyermekházasság

Tiltakoznak a romániai romák a gyerekházasságot tiltó törvénytervezet ellen. A dél-romániai Zsilvásárhelyen (Targu-Jiu) a roma közösség több mint száz tagja vonult utcára a kezdeményezés visszavonását vagy módosítását kérve - jelentette vasárnap a román sajtó.

  • Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

A zsilvásárhelyi tiltakozáson felszólalók - a Romák Pártja (Partida Romilor) Gorj megyei szervezetének képviselői - hangsúlyozták: a roma gyerekek eljegyzése évszázados hagyományaik része, és úgy gondolják, hogy a kezdeményezés a roma közösség ellen irányul.

Romániában a hagyományos roma közösségekben napjainkban is bevett gyakorlat, hogy a családok "összeházasítják" gyerekeiket már 12-14 éves korukban, és a leány a fiú családjához költözik, ott nevelkedik tovább.

A bukaresti kormány roma nemzetiségű munkaügyi minisztere, Petre Florin Manole által is kezdeményezett törvénytervezet a gyerekek jogainak védelmére hivatkozva tiltaná és büntetné a 16 év alattiak házasságra kényszerítését.

A román hírtelevíziók által közzétett videófelvételek szerint a zsilvásárhelyi tüntetésen a felszólalók azt hangsúlyozták, hogy a kiskorúak közötti jegyesség valójában csak "előfoglalás",

és a valódi házasságra csupán évek múlva kerül sor. Kérték továbbá, hogy a törvénytervezet megalkotását széleskörű társadalmi vita előzze meg.

A tüntetésen több tucatnyian olyan táblákkal vonultak fel, amelyeken a következők voltak olvashatók: "Igazságos, és nem egy romaellenes törvényt akarunk!", "A hagyományainkért és kultúránkért harcolunk, hogy azokat senki ne változtassa meg!", "Az eljegyzés a keresztény házasság alapja". A tüntetésen a szervezők felvételről roma zenét játszottak, a résztvevők pedig táncoltak rá, ezzel hagyományaik fontosságát hangsúlyozva.

A Gorj megyei prefektúra képviseletében Alin Bobu tisztségviselő biztosította a tiltakozókat, hogy követeléseiket továbbítják a kormányfőtitkárságra és a munkaügyi tárcához.

Petre Florin Manole munkaügyi miniszter és szociáldemokrata párti (PSD) parlamenti képviselő október 13-án jelentette be, hogy törvénytervezetet dolgoztak ki a konzervatív roma közösségekben ma is tapasztalható gyerekházasságok betiltására. Úgy fogalmazott:

a szokás "nem jó, nem korrekt, nem természetes a gyerekek egészségére és életére nézve".

A törvénytervezet parlamenti benyújtásában részt vett még a szintén szociáldemokrata Corina Ene, valamint a Mentsétek Meg Romániát (USR) párt képviseletében mandátumot szerző Diana Buizoianu környezetvédelmi miniszter. Az USR tájékoztatása szerint a tervezet bevezetné a büntetőtörvénykönyvbe a kényszerházasság-kényszeregyüttélés fogalmát, és akár háromtól hét évig terjedő börtönnel büntetné a 16 év alatti gyerekeket házasságra kényszerítőket, valamint az ilyen szertartásokat levezető embereket is szankcionálná.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

