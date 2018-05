Róma borsot törhet az unió orra alá

A magyarok azzal, hogy ellenzik az Európába irányuló tömeges bevándorlást, még nem kőszívűek – idézi a magyar miniszterelnök szavait a The New York Times. Az amerikai liberális napilap tudósít Orbán Viktor varsói látogatásáról, amelynek egyik központi témája a bevándorlás kérdése volt. Mindkét kormányfő, a lengyel és a magyar is szuverenitási kérdésnek fogja fel a migráció ügyét, és emiatt nem fogadják el az unió központi elosztási tervét. Brüsszel a jogállamisághoz kötné az uniós támogatások folyósítását, ez mindkét államot rosszul érinti, ezért a varsói vizit egy egységfront kialakításának is felfogható az új uniós akció ellen.

Öt szempontot vesz górcső alá a Politico uniós portál, amely területeken a formálódó új olasz kormánykoalíció borsot törhet majd az Európai Unió orra alá. A lap szerint az új pártok kampányígéretei harsányak, ha betartják őket, akkor a költségvetés hiánya 6 százalékra fog nőni, de az új pártokat a 3 százalékos uniós limit nem érdekli. Az új kormány nem akarja, hogy az új uniós költségvetés lecsökkentse az agrártámogatásokat, és azt a migrációra csoportosítsák át. A harmadik veszély, hogy Róma új vezetői jóban vannak Moszkvával, ezért nem támogatnák tovább az EU oroszellenes szankcióit, mert az árt az olasz gazdaságnak is. A negyedik ügy az illiberális berendezkedés témája: az új vezetők Orbán Viktor nézetei osztják, és a migráció kérdésében a Visegrádi Négyek mellé állnának az EU kemény mag ellenében. Az ötödik ügy pedig a kereskedelem: az új olasz kormány ellenzi a korábbi uniós szabadkereskedelmi egyezményeket, és az Olaszország mindenekelőtt jelszó alatt az olasz mezőgazdaságot védő intézkedéseket hozna.

Az amerikai nagykövetség jeruzsálemi áthelyezése az izraeli–palesztin konfliktus lényegi problémáját világítja meg, és az az, hogy ugyanarra a területre két nép tart történelmi jogon igényt. A Jerusalem Post elemzése szerint az amerikai vendégek, politikusok, keresztény vezetők történelmi, a bibliai próféciák alapján jelentős eseménynek látták a nagykövetség felavatását, illetve azt, hogy Donald Trump elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának. Az elemzés ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a palesztin vezetés megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Amerikával, és ez nehéz helyzetbe hozza a békefolyamatot.