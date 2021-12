Rohingja menekültek 150 milliárd dollárra perlik a Facebookot a nem törölt gyűlölködő bejegyzések miatt

Megosztás itt:

A csoport ügyvédjei hétfőn Kaliforniában nyújtották be a keresetet, és ebben azt állítják, hogy mianmari megjelenésével a Facebook hozzájárult a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás és az erőszakra felbujtás elharapódzásához, végsősoron a 2017-ben elkezdődött rohingja népirtáshoz, több mint 10 ezer rohingja meggyilkolásához, több mint 150 ezer bántalmazásához és ahhoz, hogy a muszlim vallású kisebbségből több mint egymillió embernek el kellett menekülnie a buddhista többségű dél-ázsiai országból. A menekültek legnagyobb részét a szomszédos Banglades fogadta be, de az Egyesült Államokban is menedéket kapott 10 ezer ember.

A keresetet a csoport minden olyan rohingja nevében nyújtotta be, aki túlélte a mianmari erőszakos cselekményeket, vagy van olyan rokona, aki áldozatul esett az erőszaknak.

Nagy-britanniai ügyvédek is jelezték, hogy szándékukban áll hasonló per indítása - jegyezte meg az AP amerikai hírügynökség. A Facebook üzemeltetője, új nevén a Meta Platforms, egyelőre nem reagált a hírügynökség kérdéseire.

Már sokan megvádolták a közösségimédia-óriást azzal, hogy hanyagságával - az inkriminált szövegek törlésének elmulasztásával - hozzájárult a félretájékoztatáshoz és a politikai erőszak szításához, amelyeket pedig saját szabályzata szerint akadályoznia kellene.

Az ENSZ emberi jogi szakértői 2018-ban megvizsgálták a rohingják elleni támadásokat, és arra a megállapításra jutottak, hogy a Facebooknak igenis, volt szerepe az erőszak terjedésében.

A perkereset szerint a Facebook 2011-ben jelent meg Mianmarban, és többmillió ember számára a cég tette lehetővé egyáltalán az internet használatát, de nem sokat törődött azzal, hogy figyelmeztesse a lakosokat az online félretájékoztatás és a hamis hírek veszélyére, pedig a mianmari hadsereg előszeretettel használta ezt az eszközt a rohingják üldözésében. Ezen túlmenően pedig a Facebook üzemeltetője nem ismerte a helyi belpolitikai, társadalmi helyzetet, nem alkalmazott elégséges számú, a helyi nyelveket ismerő moderátort arra, hogy töröljék a gyűlöletre szító bejegyzéseket.

MTI