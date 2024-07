Roger Köppel: Pimaszságnak tartom, hogy Orbán szemére vetik, hogy Putyin-barát

Megosztás itt:

Részlet a Mandiner által készített interjúból:

Orbán Viktorral együtt utazott Kijevbe, majd Moszkvába. Hogy nyílt lehetősége erre?

Váratlanul kaptam egy hívást, hogy elmennék-e a magyar miniszterelnökkel Kijevbe egy szigorúan titkos szervezésű látogatásra. Természetesen igent mondtam. Bár ez az út nem a béketárgyalásokról szólt, valójában békemissziónak tekinthető. Orbán Viktor úgy mondta, a legfontosabb megbízatás neki most a tények feltárása, vagyis annak megismerése, hogy miként látja a háborús helyzetet Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Hogy hogyan értékelik az előterjesztett békejavaslatokat, hol vannak számukra a vörös vonalak, és hogyan képzelnek el egy béketárgyalást. Ezekre a kérdésekre akart választ kapni, egyfajta alapozó munkát végzett tehát. Azért hangsúlyozom ezt, mert az első reakciókban – különösen Brüsszelből – kritikusan és kicsinyesen a szemére vetették, hogy felhatalmazás nélkül folytatott tárgyalásokat és tulajdonított magáénak egy megbízatást. Le kell szögezni: Orbán Viktor kezdettől fogva világosan elmondta, ez nem tárgyalás, hanem tisztázó célú tényfeltárás. Pimaszságnak tartom, hogy Orbán szemére vetik, hogy Putyin-barát.”

Az utazások során önnek többször alkalma nyílt beszélni Orbán Viktorral. Hogy látja, egy közepes méretű európai ország vezetőjeként miért tűzte a zászlajára a békemissziót?

A legnagyobb tisztelettel vagyok Orbán Viktor iránt, mert sikerült neki egy közepes méretű ország miniszterelnökeként a saját súlycsoportja felett játszani. Ezt a politikai sikerének köszönheti, annak, hogy egy karizmatikus politikus, aki tartja magát az alapelveihez – akkor is, ha kritizálják. Mindig a jókat kritizálják az életben, a rosszakat nem, azok hamar eltűnnek. Ez is mutatja, hogy nagy tisztelet övezi a magyar kormányfőt, az ellenfelei még félnek is tőle. Komoly ligában játszik. Hogy mi a célja? Egyszer a repülőúton odajött hozzám, és azt mondta: keresztény kötelességünk mindent megtenni azért, hogy ne haljon meg több ember Ukrajnában. Minden percben fiatalok vesznek oda, ukránok, oroszok. Gyerekek válnak árvává, nők özveggyé, szülők veszítik el a fiaikat. Ennek véget kell vetni. Azt pedig csakis úgy lehet, ha megnyitjuk a diplomáciai csatornákat, amelyek most be vannak temetve. Az EU nem áll szóba Putyinnal, még Svájc sem: a bürgenstocki konferenciára nem hívták meg az oroszokat. Ez szerintem hatalmas külpolitikai hiba volt Svájc részéről. Talán sikerült meggyőznie a magyar miniszterelnöknek Zelenszkijt arról, hogy az oroszokat be kell vonni.”

