Rod Dreher: Orbán népszavazását más V4 ország is követheti

A nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor kiemelte: a konzultáció a járvány utáni élet szinte összes fontos kérdését érinti. A beoltottak száma 5 624 451, közülük 5 443 749 fő már a második oltását is megkapta. A hétvégén összesen 155 új fertőzöttet igazoltak, egy beteg elhunyt. A világ számos helyén a kétszer átoltottak körében is növekszik a fertőzés gyakorisága, ezért kell a harmadik oltást előresorolni és elindítani – jelentette ki az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Kásler Miklós hangsúlyozta: az utóbbi egy hónapban 13 milliárd forint értékben adtak át egészségügyi beruházásokat; ezek a kormány törekvéseit és az ellátórendszer soha nem tapasztalt fejlesztésének kézzelfogható eredményeit mutatják. A forint tette lehetővé 2010 után a magyar gazdaságpolitika új sikerképletének, az egyensúly és a növekedés képletének a beállítását és megőrzését - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Eddig harmincezer családnak segített a kormány az újabb gyermek születésekor adott jelzáloghitel-elengedéssel - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Hétfőn megkezdődik az ingyenes tankönyvek kiszállítása az iskolákba; a kormány a kiadványok ingyenességével 13 milliárd forintnyi kiadást vesz le a magyar családok válláról - közölte Rétvári Bence államtitkár. Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a támadások a magyar határon - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Egyértelmű német közmédia balliberális elfogultsága, ami a Magyarországgal kapcsolatos beszámolókra is rányomja a bélyegét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem történészprofesszora. A koronavírus-fertőzöttek száma 198,2 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Szlovákiában útjára indították vasárnap azt a lottójátékot, amely az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni a parlament júliusi jóváhagyásával. A gyülekezési tilalom ellenére több ezren tiltakoztak vasárnap Berlinben a német kormány koronavírus-járvány lassítására hozott korlátozó intézkedései ellen, a résztvevők összecsaptak a rendőrséggel, amely többszáz tüntetőt vett őrizetbe. A berlini hatóságok betiltottak három, hétfőre tervezett megmozdulást, amelyek során a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen tüntettek volna. Hétfőtől azok az európai uniós és amerikai állampolgárok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két dózisát. Jelentősen, a korábbi két tucatról 42-re nőtt a lélegeztetőgépre szorulók száma a koronavírus-járvány negyedik, delta variáns által okozott hullámában Izraelben. Meghosszabbították a kijárási korlátozásokat az ausztráliai Queensland déli részén, miután 13 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a térségben. Az Egyesült Arab Emírségek engedélyezte a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását a 3 és 17 év közötti gyerekek beoltására. Németország konzervatív kancellárjelöltje támogatja, hogy függetlenül az Afganisztánban növekvő feszültségektől hazaküldjék azokat az afganisztáni menedékkérőket, akik bűncselekményeket követnek el. Közös hadgyakorlatot kezdtek orosz és üzbég csapatok az afgán határ mellett - közölték orosz hírügynökségek. Megteltek a litván határőr őrsök a Fehéroroszországból Litvániába tömegesen érkező ázsiai és afrikai illegális bevándorlókkal, akiket a befogadóközpontokba való átirányításig ott őriznek. Oroszországban 217 erdőtűz ég, 838 ezer hektárnyi területen. Négyszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák péntek reggeltől hétfő reggelig. Huszonegy határsértőt találtak a rendőrök egy kisteherautóban az M1-es autópályán. Súlyos testi sértés miatt őrizetbe vettek egy 24 éves kecskeméti férfit, aki vasárnap délután késsel megsebesített két embert. A rendőrség fokozott jelenlétének köszönhetően nem történt bűncselekmény a Hungaroring területén és a környező kempingekben sem - közölte a Pest megyei Rendőr-főkapitányság. Orkán erejű széllökést is regisztráltak a vasárnapi zivatarok során; az előzetes adatok alapján a napi szélrekord is megdőlt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap országszerte több mint ezerháromszáz helyre riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt, jellemzően útra borult fákhoz, megrongálódott épületekhez. A vezetékszakadások miatt 140 településen részleges vagy teljes áramkimaradások voltak. A júliusi viharkárok miatt a biztosítók csaknem tízmilliárd forintot fizettek már ki vagy különítettek el lakossági, ipari és intézményi, valamint casco károkra - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Duna mentén - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Lőrincz Tamás döntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpián. A magyar női kézilabda-válogatott bejutott a negyeddöntőbe a tokiói olimpián, miután a csoportkör utolsó fordulójában 26:23-ra legyőzte a svéd csapatot. A nyolc között Elek Gábor szövetségi kapitány együttese Norvégiával találkozik szerdán. Az Európa-bajnok magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 5:5-ös döntetlent játszott a világbajnok olasz csapattal a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. A horvátokkal találkozik a magyar válogatott a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében. Jól rajtoltak a magyar versenyzők a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén, a hétfő délelőtti előfutamokban érdekelt hét egység közül hat bejutott a középfutamba. Lőrincz Tamás első mérkőzését megnyerve máris az elődöntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpián, ahol így kedden már biztosan éremért birkózhat. Újabb 17 koronavírusos esetre derült fény a tokiói olimpián a szervezők bejelentése szerint. Továbbjutása esetén a Ferencváros a román CFR Cluj vagy a svájci Young Boys csapatával találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik, utolsó fordulójában. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1:2 Kizárták a vasárnapi 36. Forma-1-es Magyar Nagydíjról a német Sebastian Vettelt, mert járművében a megengedettnél kevesebb üzemanyag maradt.