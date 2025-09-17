Keresés

Külföld

Robert Palladino: A magyar kormány hihetetlenül vendégszerető, minden minisztérium ajtaja nyitva áll az amerikai tisztviselők előtt

2025. szeptember 17., szerda 13:08 | MTI
Magyarország Barátai Alapítvány Robert Palladino Hungary Today hírportál

Robert Palladino amerikai ideiglenes megbízott a Hungary Today hírportálnak adott interjújában elmondta, az érkezése óta eltelt hat hónap alatt sikerült helyrehozni a korábbi amerikai kormányzat által okozott károkat.

  • Robert Palladino: A magyar kormány hihetetlenül vendégszerető, minden minisztérium ajtaja nyitva áll az amerikai tisztviselők előtt

Példának felhozta a bővített vízummentességi programot (ESTA), amely érvényességi idejét egy évről két évre növelték, és amely most már többszöri belépésre is jogosít. Azonban megjegyezte, a kétoldalú adóegyezmény hiánya olyan kérdés, amelyet magyar és amerikai vállalkozók gyakran felvetnek. Ugyan az előző kormányzat idején a szerződés lejárt, jelenleg a legmagasabb szinten zajlanak erőfeszítések a szerződés újratárgyalásán.

Arra a kérdésre, hogy mikor érkezik hazánkba új állandó nagykövet úgy válaszolt, "Marco Rubio külügyminiszter úr kért meg, hogy dolgozzak azon, hogy új fejezetet nyissunk az országaink közötti kapcsolatokban. Ezen fogok továbbra is dolgozni, sok tennivalónk van, hogy növeljük a lehetőségeket mind a magyarok, mind az amerikaiak számára." Az amerikai diplomata azt is elárulta, hogy "keményen dolgoznak" a magyar és amerikai csúcsvezetők közti személyes találkozó megszervezésén. E tekintetben optimizmusát fejezte ki.

Kifejtette, vezetőink között nagy tisztelet uralkodik, és ez az erős kapcsolat "kézzelfogható eredményeket hoz a magyar és az amerikai nép számára." Robert Palladino szerint a magyar kormány hihetetlenül "vendégszerető", minden minisztérium ajtaja nyitva áll az amerikai tisztviselők előtt, beleértve őt is. Érezhető a különbség abban, ahogy Magyarország kezeli az Egyesült Államokat, mondta. Ugyanakkor Washingtonban tiszteletben tartják Magyarország hangját, míg politikáját nagyra értékelik. Európa közepes méretű országaként Magyarország hihetetlen súllyal bír az Egyesült Államokban. Ez a magyar politika meggyőző erejének köszönhető, értékelte.

Az energiahordozók beszerzése és a "keleti nyitás" politikájával kapcsolatban hangsúlyozta, az Egyesült Államok tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását és azon döntését, hogy sokoldalú gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat ápoljon. Ugyanakkor "hisszük, hogy Magyarország hosszú távú érdeke az energiaellátás diverzifikálása, és mi készek vagyunk ebben segíteni", nyilatkozott.

Az amerikai diplomata végül kiemelte, hogy stratégiai megfontolásokon túlmenően Magyarország és az Egyesült Államok közötti kötelék több, mint az energiahordozók kérdése vagy a kereskedelem. "Ez a kapcsolat egy civilizációs szövetségen alapul". Washingtonban nagy tisztelet és csodálat övezi Magyarországot. A magyar nemzeti érdek elsőbbségének biztosítására irányuló törekvés sok szempontból példát mutatott és inspirálta az amerikai politikát. Palladino szerint az amerikaiak tudják, hogy hazánk, méretét tekintve, a "súlycsoportjánál" jóval jelentősebb szerepet játszik. "Magyarország nagy szerepet játszik az amerikaiak képzeletében, utat mutat", zárta szavait az amerikai diplomata.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

 

 

Kapcsolódó tartalmak

