Robert Fico támadásakor dolgozó testőrök közül többet is elbocsájtottak + videó

Az szlovák közmédia információi szerint a kiemelten védett személyek, így a közjogi méltóságok védelmét ellátó szolgálat több munkatársát is elbocsátották. Ők mind jelen voltak a kormányfő elleni támadáskor. A szlovák sajtóban a merénylet után szinte azonnal több biztonsági szakértő is rámutatott, szemmel látható súlyos hibákat követtek el a hatóságok.

Egy másik portál pedig úgy tudja, Juraj Cintula a rendőrségui kihallgatáson arról beszélt, nem akart végezni Robert Ficóval, csak megsebesíteni akarta. Egy könyv is volt nála, amit a kormányfőnek akart adni, de - úgy fogalmazott - előre nem tudta, hogyan is alakulnak majd a dolgok.

