Robert Fico találkozóra hívta Zelenszkijt

A szlovák kormányfő a nyílt levélben megállapítja: az ukrán gáztranzit Szlovákiát és más országokat érintő év eleji leállításáról hozott döntés Ukrajnának, Szlovákiának és az Európai Uniónak is hatalmas károkat okoz, és nem segít sem a bilaterális, sem a többoldalú kapcsolatokon.

Robert Fico rámutatott: nem kíván reagálni Volodimir Zelenszkij hozzá intézett vasárnapi kijelentéseire, mivel nem akarja tovább élezni a feszültséget, ehelyett a gáztranzit leállítása miatt kialakult helyzet megoldási módozatainak keresésére szeretne összpontosítani. Mint írja, miniszterelnökként több témában is eltér a véleménye Volodimir Zelenszkijétől: elsősorban nem hisz abban a "stratégiában", mely szerint az Ukrajnában zajló vérontás folytatása javítana Ukrajna pozícióján egy esetleges béketárgyaláson, ezért szorgalmazza mindig a harcok azonnali beszüntetésének szükségességét.

Robert Fico aláhúzta: véleménye eltér Zelenszkijétől a gáztranzit leállításának ügyében is, mivel - még ha el is tekintene attól, hogy ez a lépés milyen anyagi veszteséget okoz Szlovákiának - akkor sem lehetne figyelmen kívül hagyni, hogy milyen hatással van az Európai Unió, vagyis annak a szervezetnek a versenyképességére, amelynek Ukrajna is tagja szeretne lenni.

Robert Fico felidézte: ennek szellemében folytatott egyeztetést a gáztranzit ügyéről a múlt héten az Európai Bizottság (EB) képviselőivel, ahol döntés született egy szakértői munkacsoport létrehozásáról is. Hozzátette: azt javasolja, hogy az ukrán fél is vegyen részt aktívan a témában folytatott tárgyalásokon és a munkacsoport tevékenységében is.

A szlovák kormányfő rámutatott: Szlovákia a múltban és jelenleg is nagyfokú szolidaritást mutatott és mutat mind a Szlovákiában, mind pedig az Ukrajnában élő ukrán állampolgárok iránt. Hozzáfűzte: a két ország kormányainak együttes ülése is jó eredményeket hozott, ezért erre a "konstruktív és a kölcsönös tiszteleten alapuló" párbeszédre építve egy - lehetőleg már a közeljövőben megvalósítandó - találkozóra szeretné meghívni Volodimir Zelenszkijt.

A találkozó - írta Robert Fico - jó feltételeket teremthet a nyílt párbeszédre a Szlovákiát, valamint más országokat célzó gázszállításról és ennek lehetséges műszaki megoldásairól, figyelembe véve az ukrán gáztranzit leállításának az európai gazdaság versenyképességének csökkenésére gyakorolt hatását.