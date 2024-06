Robert Fico: Nincs okom azt feltételezni, hogy ez a támadás egy magányos őrült műve + videó

Robert Fico a videóüzenetben kifejtette: "Éppen az ukrajnai konfliktus az, ami az EU-ban és a NATO-ban tovább erősítette, szó szerint szentesítette az egyetlen helyes vélemény fogalmát, miszerint az ukrajnai háborúnak bármi áron tovább kell folytatódnia ahhoz, hogy meggyengítse Oroszországot." Aki nem azonosul ezzel az egyetlen kötelező véleménnyel, azt azonnal orosz ügynöknek bélyegzik, nemzetközileg politikailag marginalizálódik. Kegyetlen kijelentés, de az EU-ban megszűnt az eltérő véleményhez való jog – tette hozzá Robert Fico, majd így folytatta: "Most várható, hogy a szlovák kormányellenes média, a külföldről fizetett politikai NGO-k és az ellenzék megpróbálják jelentékteleníteni az ellenem elkövetett merényletet. Azt próbálják elhitetni, hogy ez csak egy zavart elme támadása volt, hogy nem is volt közte és az ellenzék között kapcsolat, és hogy a sérüléseim nem is voltak súlyosak." A szlovák kormányfő rámutatott: "Arra kérem a kormányellenes médiát, kiváltképp a Soros-tulajdonban lévőket, hogy ne induljanak el ezen az úton. Vegyék komolyan a merénylet mögötti szándék súlyát, és legalább ennyire annak következményeit. Javaslom nekik, végezzenek el egy kísérletet gondolatban. Hogyan viselkednének, ha a mostani kormánypártokhoz köthető támadó egy ellenzéki politikust lőne meg? Nincs okom azt feltételezni, hogy ez a támadás egy magányos őrült műve."

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Komment – Újabb késelés Mannheimben + videó Leszúrták az AfD egyik önkormányzati képviselőjelöltjét kedd este Németországban. Egyre szaporodnak a politikai indíttatású támadások Nyugat-Európában. Mi lehet ennek az oka, és mi szabhatna ennek gátat? Aztán: ha Donald Trump és az EU akarná, akkor a háború huszonnégy óra alatt véget érne - így vélekedik Orbán Viktor, de hogy látták ezt a vendégek? Semjén Zsolt: Kezdődjenek el a béketárgyalások! + videó Semjén Zsolt szerint Európa békéjének a megoldását nem a háborús politika támogatása jelenti, hanem a tűzszünet megkezdése. Véleménye szerint a béke nem jobb vagy baloldali kérdés.