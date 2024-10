Robert Fico: Nem jó ötlet Ukrajnát felvenni a NATO-ba, mert az veszélyes volna az egész világ számára

Sajtóklub – Orbán Viktor: Brüsszel helytartóként működő kormányt szeretne Budapesten + videó

A magyarok számára talán minden idők leghúzósabb EU-csúcsát tartották legutóbb Strasbourgban, melyre – jelezve annak várható és be is következő hangnemét, stílusát – a magyar miniszterelnök a csihi-puhi kifejezést használta. Az EP balliberális vezetői összetűz alá vették Magyarországot. A témákról a Sajtóklub vendégei, Gajdics Ottó, Néző László, Bencsik András is elmondták véleményüket.